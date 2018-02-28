社論－習近平意志 台灣要務實面對

2018年02月28日 04:10 中國時報 主筆室

大陸公布憲法修正案草案，決定刪除國家主席任期限制，並將習思想入憲。可以推斷，未來一段相當長時間內，大陸將在習近平領導下，繼續走新時代中國特色社會主義道路。對台灣和世界各國來說，都只能務實面對客觀的事實，切勿從自己的意識形態出發，做蚍蜉撼樹式的批評。

多年來台灣社會在觀察大陸政局時，不是落於江澤民、胡錦濤時代的認知窠臼，就是只從自己的角度與利益出發，總是將大陸的反腐敗鬥爭、軍事變革和經濟金融改革，簡單以權力鬥爭邏輯加以分析，殊不知在此過程中，大陸已悄然實現了翻天覆地的變化，習近平的權力也得到充分鞏固，外界期待的大陸政局動盪，以及由此對台灣可能出現的妥協，甚至走向西方式民主，最終都證明不會出現。

恰恰相反，習近平上任以來一直強調的堅持共產黨領導，如今也從憲法層面得到確認，公布的憲法修正案本文第1條，就寫入「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」，一改過去只在憲法序言中做表述的做法，從而成為正式的憲法條文。近年來西方治理模式危機頻現，民主經常流於民粹，也讓單純的選舉式民主飽受詬病，而大陸現有這種選拔官員以及執政績效至上的模式，反而愈來愈贏得世界各國的關注，現在大陸以憲法的形式進一步將之鞏固，體現了習近平所謂的制度自信和道路自信。

但是，大陸也並沒有因此就自我膨脹，正如習近平在多個場合所公開聲明的，大陸不會接受國強必霸的邏輯，也不會輸出「中國模式」，這一基本立場此次也在憲法修正案中得到體現，在憲法序言中將加上，「堅持和平發展道路，堅持互利共贏開放戰略」，並特別提到要「推動構建人類命運共同體」，這項宣示將同過去世界大國走過的霸權道路形成鮮明對比。

當然，此次修憲最引人矚目的莫過於取消國家主席任期限制，因為這一做法可能意味著，鄧小平時代所推翻的領導幹部終身制，自此也將宣告終結。長期以來大陸社會已普遍接受了這一政治邏輯，因此這一修改引發大陸內部熱議，大陸外部更是批評和質疑不斷。對大陸民眾來說，這一做法確實在政治層面帶來巨大衝擊，但另一方面也應看到，大陸社會並未由此動搖信心，大陸股市本周開盤以來一直保持全線飄紅的狀態，特別是實業界都有樂觀表現，這也意味著大陸各界對未來的發展並不悲觀。

其邏輯在於，習近平執政以來的政策主調確實有助於糾正改革開放以來所出現的新問題，比如官員腐敗、投機盛行等，大陸目前推進的消除貧困、供給側改革和金融反腐，將有助於大陸經濟體質的自我淨化，最終有助於大陸經濟的長遠健康發展，從這個角度看，在政治強人的帶領下繼續前行，對大陸產業界和一般大眾來說，也未嘗不是好事。至於政治層面的理論之爭，對當前大陸民眾來說，尚處於次要位置。

在對外方面，隨著大陸國力日漸增強，國際影響力與日俱增，與舊有世界大國的摩擦也在不斷增多，加上一帶一路戰略的推進，大陸也需要在激烈的國際競爭中掌握主動權，在這種情勢下，擁有足夠國際影響力的政治強人顯然有助於實現既定目標。更重要的是，這也將有助於實現國內政治的穩定，通過內部團結一致，共同應對海外風險。

台灣看待這一輪政治情勢的變動，應該跳出意識形態教條，從現實的角度來加以審視，並結合當今國際大勢的變動，來確立應對的坐標。從積極面來看，大陸將擁有更為高效的政治執行力，這也就意味著相關政策將更容易帶來政策利多，對台灣來說也意味著發展的機遇。

當然大陸內外部的風險也隨著權力集中而變大，對大陸來說，當然需要領導人的智慧加以應對；對台灣來說，也意味著必須要有風險意識，在融入這一輪發展機遇的同時，也要做好危機預防和管控工作。

更不容忽視的是大陸對實現中華民族復興的決心已經清楚展現，憲法修正案序言明確寫入「把我國建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，實現中華民族偉大復興」。換句話說，習近平有決心在自己的領導下，完成民族富強與國家統一的使命，對台灣來說，這也意味統一的不可避免，台灣應如何面對，必須做出抉擇。

(中國時報)