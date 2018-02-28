2018年02月28日 04:10 中國時報 主筆室

前總統馬英九最近紅不讓，手寫的春聯洛陽紙貴，身穿的帽T賣到缺貨，人氣夯成這樣，難怪大家紛紛猜測，他是不是準備東山再起，前副總統呂秀蓮甚至鐵口直斷，認為馬英九2020會再次挑戰總統大位。

做了8年總統的馬英九會回鍋參選，實在是令人難以想像。不過，呂秀蓮自己也宣布投入台北市長選戰，而且自認當選機率很高，外界稱之為「祖母綠」，呂秀蓮也視為是正面恭維。政治人物的想法果然和大家不一樣。

馬英九要不要投入選戰，是他個人的選擇，不過，國民黨最好不要誤以為帽T熱潮代表民意轉向國民黨。事實上，民眾喜歡馬英九的春聯和帽T，並不代表馬英九再次參選，人民就會支持，更不代表民意對國民黨的肯定。

春聯、帽T最多只能算是開胃小菜，讓鬱悶的國人找到一個投射的對象，畢竟執政的民進黨實在做得太差了。但討厭民進黨並不等於喜歡國民黨，如果國民黨想贏得人心，必須端出真正人民有感的牛肉。

例如這陣子衛生紙賣到缺貨，作為監督執政黨的在野黨，國民黨在記者會上罵罵民進黨差勁、連衛生紙都管不好，或許就可以交差了，然而，作為一個亟思重返執政的在野黨，只會罵人是不夠的，必須提出可能的政策或措施，讓人民知道國民黨有能力解決問題。

國民黨有意在年底提出食安和反空汙公投，固然可以發揮催票效果，不過，「議場」才是更重要的舞台，立法院與地方議會，國民黨必須好好把握，展現強大問政能力甚至執政實力。帽T無法讓國民黨再次偉大，立法院和議會才是政黨競爭與選戰的主戰場。

(中國時報)