帽T救不了國民黨

友善列印
中國時報
主筆室

前總統馬英九最近紅不讓，手寫的春聯洛陽紙貴，身穿的帽T賣到缺貨，人氣夯成這樣，難怪大家紛紛猜測，他是不是準備東山再起，前副總統呂秀蓮甚至鐵口直斷，認為馬英九2020會再次挑戰總統大位。

做了8年總統的馬英九會回鍋參選，實在是令人難以想像。不過，呂秀蓮自己也宣布投入台北市長選戰，而且自認當選機率很高，外界稱之為「祖母綠」，呂秀蓮也視為是正面恭維。政治人物的想法果然和大家不一樣。

馬英九要不要投入選戰，是他個人的選擇，不過，國民黨最好不要誤以為帽T熱潮代表民意轉向國民黨。事實上，民眾喜歡馬英九的春聯和帽T，並不代表馬英九再次參選，人民就會支持，更不代表民意對國民黨的肯定。

春聯、帽T最多只能算是開胃小菜，讓鬱悶的國人找到一個投射的對象，畢竟執政的民進黨實在做得太差了。但討厭民進黨並不等於喜歡國民黨，如果國民黨想贏得人心，必須端出真正人民有感的牛肉。

例如這陣子衛生紙賣到缺貨，作為監督執政黨的在野黨，國民黨在記者會上罵罵民進黨差勁、連衛生紙都管不好，或許就可以交差了，然而，作為一個亟思重返執政的在野黨，只會罵人是不夠的，必須提出可能的政策或措施，讓人民知道國民黨有能力解決問題。

國民黨有意在年底提出食安和反空汙公投，固然可以發揮催票效果，不過，「議場」才是更重要的舞台，立法院與地方議會，國民黨必須好好把握，展現強大問政能力甚至執政實力。帽T無法讓國民黨再次偉大，立法院和議會才是政黨競爭與選戰的主戰場。

(中國時報)

社論－習近平意志 台灣要務實面… 賴神的獨角獸神話

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。