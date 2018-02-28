2018年02月28日 04:10 中國時報 徐宗懋

行政院長賴清德召開記者會宣布，將打造台灣成為亞洲新創資本投資匯聚中心，2年內孕育出台灣第1家獨角獸企業。事實上，這如果不是空洞宣傳，就是全然的外行話，以台灣現有的狀況，絕不可能催生「獨角獸」。5年內都做不到，更別說2年。

所謂「獨角獸」即是指公司成立10年內尚未上市，卻已達到10億美元市值，即300億台幣市值。在台灣，如果沒有政府刻意拿大錢補貼，新創公司從哪裡創造巨額利潤，並創造300億的市值？以最近一期的《商周》為例，封面故事是講一群台灣年輕人在越南西貢開闢新夜市，成為新世代創業的新商業典範。年輕人夜市創業當然沒有對錯問題，平價熱炒也可以成為人生奮鬥的方向。問題是作為商業典範卻是非常脆弱的，因為夜市買賣的特點就是低成本、低技術、低利潤和勞力密集，由於資本和技術門檻很低，替代性很高，如果越南人也想做夜市生意，以地利、人和之便，不久就可以取代台灣人了。

簡單說，目前大陸青年世代專注於研發無人機、數位大數據、行動交易新技術、人工智慧等等，準備與歐美公司一較長短，台灣不少年輕人卻爭當「雞排英雄」，還可以上雜誌封面，兩岸新世代的收入趨勢對比已經確定了，根本不需要競爭。

小的經濟體如果不具備豐富的天然資源，及創造財富的能力，只有來自獨有的專業技術能力，以致面對大經濟體競爭時，也能擁有一席之地，比如瑞士的製藥、生物科技和精工業，義大利的傳統精品和設計，法國的建築、時尚和香水，南韓的電子和流行文化等，其共同點都是社會有強烈的文化自我意識，對高端工藝和技術的崇尚和專注。

在其選擇的專業領域上，資金投入、人才培育以及執行的效率甚至超過大經濟體的同一領域。至於中國大陸這種大的經濟體，年輕世代拚戰的自立自強精神，以及研發新型高科技努力不懈的精神，也是創造獨角獸的必要條件。以稍早應邀來台北國際書展的大陸藏書人王強為例，2011年創辦真格基金會，會裡一堆美國回來的工程和工商管理博士，兵強馬壯，資本規模7億美元。過去5年全球萬千家初創公司脫穎成為獨角獸的約有300間，大陸占30間，王強的公司就獨占13間，這是民間智慧和創業精神的充分發揮，政府的角色是不刻意阻擾，但絕不可能扶植。

台灣要產生獨角獸，需要在資本和銷售市場上與大陸充分連結，新世代具有自立自強的拚戰精神，以及科技研發的高度熱情。問題是蔡英文政府所作所為都剛好相反，刻意切斷和大陸的資本和市場連結，教育宣傳上自我奴化，比如林佳龍就覺得被日本殖民有「光榮感」，一大堆年輕人在網上訴說被日本殖民的自豪和幸福，實際上承認沒有日本的殖民自己就沒有能力建設，一副歡喜被殖民統治的傻呼呼呆瓜相。像台獨青年李柏璋不會唱歌，卻跑到台大破壞合法申辦的《中國好聲音》，打架還打輸老人，跑到電視裝可憐，如此還被綠媒捧為「青年楷模」。難怪最近民調顯示20到30歲的台灣年輕人，一半以上有意願到大陸發展，有能力、頭腦清楚的人都要跑掉了，還談什麼2年內創造「獨角獸」呢？

(中國時報)