吳習會成不成 考驗小英

2018年02月28日 04:10 中國時報 陳一新

在兩岸關係低迷，官方溝通管道凍結之際，國共兩黨已經敲定4月下旬將舉行國共論壇，中國國民黨主席吳敦義非常希望能親自出席，並與大陸領導人習近平舉行「吳習會」。據報導，大陸涉台人士表示，只要吳主席順利登陸，習近平一定會和他舉行「吳習會」。對於北京介意的「一中各表」，雙方可以再談。此顯示「吳習會」已是萬事俱備，只欠蔡英文政府這個「東風」了。

北京原先對吳敦義堅持的「一中各表」存有芥蒂，是擔心吳有省籍情結，未來可能擺脫「一中」尋求「各表」。問題是，不但國民黨本身是由許多具有「中國情」與「中國心」的本省與外省人士所組成，吳敦義自己更具有豐富的中國文化素養，應不會放棄「一個中國」。

在「九二共識，一中各表」內，有6個字為中國共產黨所認同，有8個字為國民黨所接受，同質性高達75%，可謂相當高。但考量台灣民意中的本土意識，加上綠營一直訴求的台獨意識，國民黨就算未來能重返執政，在推動兩岸和平發展關係的過程中，恐也無法完全附和大陸官方的立場，必須稍有區隔，因此國共兩黨先求同存異，最後臻於求同化異的境界是比較理想。

在年底就有選舉的情形下，國民黨若無「各表」，恐難以在選戰期間吸引更多的選民，若年底再輸，恐將一無所有，即使以在野黨的角色推動兩岸關係，效果也很有限。北京對吳敦義現階段的考量應給予體諒及彈性處理。

報載國民黨將為吳主席登陸參加「國共論壇」向蔡政府申請，

由於去年12月總統府前祕書長曾永權以拜會台商和台生為由，向總統府申請入境大陸。但府方考量曾永權涉密管制原因尚未消除，且未在出境20日前提出，因此「不予同意」。吳敦義此次想登陸，蔡英文是否會同意，仍有懸念。在陳水扁政府時期，曾擔任副總統的連戰就獲得陳水扁政府的同意而登陸，否則就不會有2005年連主席與大陸領導人胡錦濤的「瀛台夜會」。難道蔡英文的心胸不如陳水扁？

民進黨籍的前行政院長謝長廷2012年登陸到福建省漳州市東山島祭祖，從未受到馬英九政府刁難，反而受到藍營的衷心祝福。難道蔡英文的氣度不如馬英九？

蔡政府若是駁回吳敦義的登陸申請，將使得蔡總統之前在新春賀辭中向對岸表達的善意付之流水，且更添敵意。既然蔡總統最近更換了國安團隊，應是希望和大陸的關係能有所改善，同意吳敦義登陸也是善意之舉，應能有助於兩岸的破冰。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)