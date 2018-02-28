今天，國民黨該向誰道歉

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中國時報
謝大寧

作為台灣歷史上不幸事件之一，228當然是讓人必須凜然記取的教訓。而從20年前李登輝前總統代表政府，同時也代表國民黨向受難者道歉賠償開始，這個日子對國民黨而言，似乎就只有一件事可做，那就是道歉、道歉、再道歉！但不管怎麼道歉，好像受難者家屬還是不怎麼領情，而這個社會也越發認定國民黨就是這事件的元凶，國民黨該死、該死、更該死！這場景真的已經不是嚴肅的哀悼場面，而變成了一個黑色的諷刺，於是我想問，今年國民黨是不是還要道歉？又該向誰道歉？怎麼道歉？

作為一個歷史的悲劇，228無論如何，都不像揚州十日、嘉定三屠那麼明確知道誰是加害者，誰是受害者，當然更不是如南京大屠殺一般的罪惡滔天，甚至比起西來庵事件、噍吧年事件也都還不如，可是現在對台灣社會來說，他們不只是一樣，而且尤有過之，在某些人嘴中，還更直比於希特勒對猶太人的屠殺。這些比擬都不去說它了，一個社會集體的歇斯底里，黑白不分，當然有其成因，現在我想問的是，國民黨到底該怎麼看這件事？還是一句話都不說地默認這一切，繼續趴在地上磕頭賠罪？

就二二八的真相來說，現在台灣社會描述的，比如到底死了多少人？蔣介石有沒有下令屠殺？國軍有沒有用達姆彈來對付台灣同胞等等，其實現有的證據跟社會的認知有如天壤之別，可是國民黨不知道到底是怎麼盤算的？就是從來都不肯拿真相與證據出來說一句話。現在所有的證據都告訴我們，蔣介石在派軍來台時，千叮萬囑說不能報復，陳儀也確實執行了這個命令，可是國民黨還是不願為蔣介石出來捍衛一下，這是國民黨對總裁該有的態度嗎？如果國民黨的總裁就是屠殺台灣同胞的元凶，國民黨還該在台灣存在嗎？這樣一個問題國民黨都沒有態度，要一般人怎麼看國民黨？

達姆彈的事情也是，當年國軍都不曾生產過達姆彈，所有國軍的槍械因為口徑不一致，也無法發射達姆彈，反而日軍是有達姆彈的，那麼在事件對峙現場發現的達姆彈殼，是誰發射的呢？可是國民黨也不願意站出來為整個國軍辯白，這又要讓人怎麼看國民黨？

還有在事件之初，成百上千的所謂外省人被暴民打死，整個台灣陷入追殺外省人的瘋狂，這些枉死的人不但沒人理會，也領不到補償，還要被冠上汙名，而國民黨還是不肯也同時向這些人道歉，天理人情，這是國民黨不該做的事嗎？

如果國民黨在今年228的表現依然還是如以往一樣，那麼就讓它走入歷史吧！因為它根本不配存在！（作者為佛光大學教授）

(中國時報)

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