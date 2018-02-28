2018年02月28日 04:10 中國時報 彭蕙仙

日前中共《新華社》公布中共中央《關於修改憲法部分內容的建議》，建議刪除國家主席及副主席「連任不得超過兩屆」的任期規定。這個建議被外界認為是為習近平在2023年後的連任掃除障礙。對此，美國白宮的回應是「這是中國政府的內部事務」，他們會予以尊重。

然台灣有不少人以「威權」、「極權」乃至於「習皇帝」譏諷之、批判之。不過，這些人大概忘了，中共似乎並未像某些政黨，一方面愛強調自己是「自由民主的價值聯盟」，另一方面卻做盡掠人資產、卡人校長之類的惡事。

還有些人喜歡恥笑習近平的中國夢，或是以看好戲的心情等著中國夢碎。這樣的心態，我覺得殘忍。任何一個民族或是國家懷抱復興光榮、飛躍成長的夢想，都是值得祝福、鼓勵和幫助的，更何況有著這樣夢想的這群人，從歷史、地理、文化到種族，都跟在台灣的我們關係如此密切。從某一個角度來說，習近平所說的中國夢，也是屬於台灣的，也可以是屬於台灣的，甚至，也應該是屬於台灣的。

至少我對中國夢就非常感動，甚願百年來受盡欺凌與羞辱的中國人可以走出歷史的晦暗記憶、走出民族的幽禁心靈。這個世界上多一個有自信心、追求榮譽感的民族總是好事，特別是這個民族的人口是如此眾多。在我們的地球上，每5個人就有1個是中國人，你能想像中國不好、不健康、不繁榮，會對人類造成什麼樣的壓力嗎？

說到大陸的人口，這又是另一個讓我感慨的事。台灣常有人喜歡對大陸的體制、治理說三道四，下指導棋，這些人簡直是井底之蛙到了極點。2300萬人與14億人的治理規格，相差太多了，很多事根本無法直接比擬、適用。

14億人的治理規模是人類歷史之最，這樣的規模別說台灣的領導人，就連美國也可以站一邊了，因為單單是讓14億人吃飽，所涉及的挑戰之大、之複雜，就遠非他人所能想像。正如習近平在2009年一場演講中指出，中國能夠基本解決十幾億人口的吃飯問題，已經是對全人類最大的貢獻。中國一不輸出革命，二不輸出飢餓和貧困，三不去折騰別人，大家還有什麼好說的。

習近平在十九大的演講中提到2020要全面建立小康社會，台灣有人批評簡直是吹牛。老實說，這確實是個艱鉅困難的使命，讓14億人全面脫貧，歷史上從來沒有一個統治者做到過。然而，有努力的目標勝過沒有，如此理想就是再打個5折，一樣很驚人。

中國大陸問題當然很多，但誰又不是呢？希望大陸一路以來的努力，至少能讓持中國崩潰論者能稍為謙遜一些，甚至務實一些。畢竟，如果中國夢失敗，對大家都不會是一件好事。

(中國時報)