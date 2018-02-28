重修左營舊城 見城上演穿越劇

2018高雄春天藝術節開幕大戲《見城》將於3月3、4日再度登上左營東門舊城，結合歌仔戲與豫劇6位名角（左）演出古城興衰史。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

左營舊城是台灣首座石城，見證4、500年歷史的美麗與哀愁。高市春天藝術節打造環境劇場搬上舊城，3月3、4日晚間獻上旗艦大戲《見城》升級版，邀集全國頂尖製作團隊，及「夢幻卡司」六大傳統戲曲名角唐美雲、許秀年、小咪、陳昭香、郭春美、王海玲演出，呈現穿越時空的魔幻寫實故事。

戲曲６大名角 聯手演出

這場百年難得一見的大戲碼，是高市副市長史哲時任文化局長時的構想。他表示，左營舊城是高雄人的寶，但過去被埋沒，台灣不少歷史城池如台北城、諸羅城，因現代化過程遭拆除，剩下1公里長的左營舊城成為現存最早、保存最廣的古城池。

為響應文化部「再造歷史現場計畫」，高市文化局提出的左營舊城「見城計畫」雀屏中選，藉由修復舊城、縫合點狀散立城牆，運用新科技重現歷史與空間紋理。史哲認為，還原歷史古蹟，不再冷冰冰，透過這場《見城》更添溫度，彰顯左營舊城價值，呈現血淋淋的打狗史。

史哲說，國外有不少環境劇場在古堡上演歌劇，而在舊城牆上演出歷史劇碼，則是台灣史上頭一遭，更能與傳統戲曲大本營在南部相互呼應。史料記載朱一貴、林爽文都曾站上這座舊城，這2位歷史人物也將於這次的戲碼重現觀眾眼前。

劇情道具升級 更有看頭

2016年高雄春天藝術節閉幕大戲《見城》，雖有颱風來攪局，但萬人觀眾不畏風雨親臨見證。這回新版《見城》加入新卡司，包括林爽文、莊大田兩位抗清人物、及升級版投影、舞台，更有看頭。高市府邀請民眾3月3、4日晚間7時一道來左營舊城東門《見城》。

《見城》全劇將透過「築城、攻城、拆城、住城」4個段落，講述左營石城歷經明鄭、清領、日治、民國歷史輪轉，由唐美雲演失憶主角「石城君」，找尋失落記憶刻劃出貫穿台灣古今的跨時空大戲，更是迎接2024年冉冉矗立的宏偉「見城」恢復台灣第一石城的風華。

(中國時報)

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