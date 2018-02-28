破天荒！3對母女檔同台

2018年02月28日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

小城故事多！的確，《見城》不僅帶領觀眾穿梭歷史，劇外也上演溫馨戲碼。除打破王不見王潛規則，聚集6大名角上陣外，更有3對母女檔破天荒同台，象徵傳統戲曲世代傳承；2年前坐在台下的孫凱琳，怎也沒料到，竟可接下林爽文一角，站上舊城大舞台。

《見城》在2016年有名角王海玲及大女兒劉建華連袂登台、小女兒劉建幗擔任編劇及副導演。今年則有春美歌劇團郭春美及女兒孫凱琳、明華園天字團陳昭香及女兒吳奕萱，3對母女檔齊心演出，展現南部歌仔戲團整合，更具文化傳承意義。

「小時候哭著抗議不演，沒人發現我這隻小螞蟻。」22歲孫凱琳國小下課後，就跟著媽媽郭春美四處巡迴演出，她坦言剛入行時相當沒信心，2年前自己坐在台下欣賞《見城》，那時心想台上都是老師級大人物，怎會輪得到她。

孫凱琳一步一腳印，光芒漸露，已竄升春美歌劇團二線小生，她參與高雄春天藝術節「少年歌子培訓計畫」，獲邀演出《見城》新角色林爽文。她期待與其他演員培養默契完美演出，也盼未來加入創新元素，吸引新群眾賞戲。

同樣獲培訓的28歲吳奕萱，出身明華園天字團。名角媽媽陳昭香笑說，「大學畢業後就把她拖進『牢房』」，以前總是在後台瞻前顧後擔心她，但這次總算能放手讓她飛了，母女倆雖然沒有對到戲，但同台奮鬥，希望將最好一面呈現出來。

(中國時報)