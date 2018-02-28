艾密特唱Memory 滄桑振奮人心

演出團隊日前已抵台，昨（27）日舉行演員見面會，其中飾演「魅麗貓」的演員蘿拉‧艾密特（右），特別分享演唱劇中膾炙人口歌曲〈Memory〉的訣竅，她表示：「唱這首歌要有一種滄桑感，但也要帶著正能量，鼓舞觀眾心。」（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

風靡全球、盛演不衰的經典音樂劇《貓》，3月起將在台巡演。演出團隊日前已抵台，昨（27）日舉行演員見面會，其中飾演「魅麗貓」的演員蘿拉‧艾密特，特別分享演唱劇中膾炙人口歌曲〈Memory〉的訣竅，她表示：「唱這首歌要有一種滄桑感，但也要帶著正能量，鼓舞觀眾心。」

蘿拉‧艾密特坦言，最初演唱〈Memory〉時，一度備感壓力，「這是一首傳唱30多年的金曲，也有不少經典版本，但後來我決定不和他人比較，而是專注從角色的內心世界發揮。」

蘿拉‧艾密特表示，她飾演的魅麗貓，是一隻飽受歷練的貓，「她為了理想遠走他鄉，重返家園時，變得又老又醜，還被排擠，我要把她的甜美與苦痛唱出來，那其中蘊含著人生的深度。」

另一位飾演「老戒律伯」的演員布萊德‧利托則打包票，他說：「一旦你聽過蘿拉‧艾密特所演唱的〈Memory〉，你會把這首歌曲和她的名字連在一起，而且絕不忘記。」

布萊德‧利托過去曾飾演經典音樂劇《歌劇魅影》裡的主角魅影，在台灣有大批粉絲，這是他第7次來台，這回摘下面具、畫上貓妝，披上大件貓袍，以「老貓」姿態和觀眾見面。

布萊德‧利托表示，飾演老貓的歌唱技巧，比魅影還要吃重，「《貓》所需要的是接近歌劇演唱的美聲唱法，這和我所受的音樂劇訓練、發聲的方式不同。」

《貓》由安德魯‧洛伊‧韋伯創作，劇情改編自英國詩人艾略特作品《老負鼠談世上的貓》，透過29隻擬人化性格的貓，反映人生百態，每一隻貓都有量身打造的裝扮，以突顯角色個性。

布萊德‧利托表示，《貓》最有趣之處在於，「你看這齣戲時，會覺得是人在學貓走路、說話、聳肩，但看到後來你會發現，其實人本來就跟貓咪很相像，我們每個人，是那麼獨一無二。」

《貓》將於3月1日至4日在台中國家歌劇院、3月8日至11日在台南文化中心、3月15日至18日在台大綜合體育館演出。

(中國時報)

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