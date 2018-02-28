蕭煌奇被爆密戀打趣天天都有

蕭煌奇（右）的舞台劇處女秀獻給丁乃箏導演的《台北男女》。

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中國時報
報導

金曲台語歌王蕭煌奇首度跨界參與表演工作坊舞台劇《台北男女》，導演丁乃箏、演員樊光耀、呂曼茵、楊琪、朱德剛等人27日出席排練記者會，蕭煌奇也以「唱書人」角色亮相，他表示會以音樂為每一段故事做總結，約演唱5、6首歌，不需要講台詞。也預告，丁乃箏導演已計畫之後為他量身打造一部與盲人有關的舞台劇，屆時他還能演自己。

蕭煌奇與丁乃箏因某次在飛機上巧遇，促成這次合作，蕭說他喜歡音樂、平常也愛看舞台劇，知道這齣劇每段故事都需要有一首主題曲，角色分量不會太重，剛好是他可以勝任，就答應了，「算是義務演出！只有領梳化費及車馬費，因為做舞台劇真的非常辛苦」，他覺得能參與舞台劇演出已經很幸運，也是很好的人生學習。由於他出場向來都需要人帶領，丁乃箏賣關子地說，屆時會為蕭煌奇安排特別的出場方式。

他日前被爆有新戀情，與對方交往一年多，對此，他四兩撥千斤笑說：「我每天都有新戀情可以被發現！因為我不可能自己去看電影、喝咖啡、看舞台劇，一定要有一個人帶我去看，這很正常啊！」他反問：「你覺得是真的嗎？助理、經紀人或誰有空時，都會找人和我一起去看電影！」並說傳聞中的女友，只是眾多陪看電影朋友中的其中一個。

嫌打字交友無聊

他說不排斥認識更多新朋友，上網、社群通訊軟體他都可以用，但打字又看不到照片、看不到人，「人跟人還是要碰面才有溫度，用打字多無聊。」

(中國時報)

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