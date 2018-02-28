美黛癌逝 生日變冥誕

2018年02月28日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

美黛歌唱特展23日開展，當時不知情她已過世的吳靜嫻（後排右起）、紀露霞、金澎以及秦蜜（前排右起）、吳秀珠還為她慶生。

美黛生前成立「重相逢歌唱班」，致力於教學。（資料照片）

一代歌后為歌奉獻逾50載

資深歌手美黛以〈意難忘〉等歌曲廣為台灣歌迷所熟知，不料27日傳出她因罹患肝內膽管癌，已於1月29日病逝桃園振興醫院，享壽79歲（虛歲80歲）。美黛女兒昨證實此事，表示之所以隱瞞死訊，是因為媽媽希望她的歌唱特展能在歡樂的氣氛中進行，又逢農曆新年期間，才會藏了近一個月向外界發布訃聞。

美黛去年11月確診罹患肝內膽管癌第4期，12月15日接受第一次化療，病況卻持續惡化，便改做緩和性化療，但她的身體無法負荷，最終改採安寧療法。桃園市政府藝設管理中心為她舉辦「意難忘～美黛歌唱故事特展」，並選在上周五她農曆生日80歲當天開展，家屬當時只透露她因流感住院缺席，由大哥王萬成代為到場，並代領桃園市政府頒發的榮譽市民獎。沒想到眾人當天歡樂替她慶生，其實已是慶祝冥誕。

與賀天恩鶼鰈情深

美黛本名熊美黛，1939年出生於桃園，17歲就喜歡哼哼唱唱；她1963年推出首張專輯《意難忘》後即一炮而紅，先後在合眾唱片、海山唱片、中美唱片及上揚唱片錄製超過50張專輯，1991年更獲得金曲獎特別獎的殊榮，堪稱歌壇長青樹。

她在1966年和賀天恩結婚，婚後生下一子一女，賀天恩2000年因病臥床，她雖將老公安排至安養院，但每天去陪伴照顧老公，兩人鶼鰈情深，個子嬌小的她幫老公翻身而跌倒傷到脊椎，還因此開刀治療；她的老公2012年過世，她強忍喪夫之痛隔天照常履約開唱，相當敬業。

美黛2016年也曾和死神搏鬥，當時她因感冒發燒住院，後來竟併發敗血症，昏迷了5天才脫離險境，她甚至還向兒女交代「不要急救」，嚇壞眾人。

公視播演唱會緬懷

美黛好友、華風文化總監劉國煒表示，美黛雖對生死看很開，但仍相當積極抗癌，這次歌唱特展的所有細節她都親力親為一一核對；前年他邀美黛出自傳，她也欣然同意，並親自執筆，進度已達8成，可惜美黛突撒手人寰，成了她離世前最後一件未完成的遺憾，劉國煒透露，自傳剩下的部分將由美黛女兒代筆完成，發行時間尚不確定。

去年美黛曾參與「2017金嗓金曲演唱會」，也是她最後一次公開演出，公視為紀念她，特別安排3月3日晚間11點播出演唱會，帶領觀眾一起緬懷這位一代歌后。而美黛的告別式訂於3月10日在台北第二殯儀館舉行，上午7點半追思禮拜，8點半公祭。

(中國時報)