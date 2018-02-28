紀露霞誇美黛樸實念舊情

2018年02月28日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

美黛熱愛唱歌，出過50多張專輯，並積極參加各式演唱會。（資料照片）

一代歌后美黛低調走完豐富圓滿的人生，讓身邊好友都相當震驚與不捨，眾人給予美黛的評價不外乎正派、認真、很照顧人等正面評語。美黛和「寶島歌后」紀露霞相識超過60年，當年也是紀露霞推薦，讓她有機會入行，紀露霞說她本已忘記此事，但美黛卻念念不忘，一有機會就向她表示感謝之意。

美黛和紀露霞當年在國、台語歌壇各占有一席之地，紀露霞誇美黛親民樸實，有次美黛下班直接素顏開車載她到中華路上嗑鴨肉麵，她不敢吃肥肉和皮，美黛則不愛瘦肉，兩人還交換著吃。

侯麗芳獲知美黛逝世驚叫連連，幾乎無法相信這個噩耗。兩人當年常一起出國表演，每次都睡同一間房，被美黛戲稱是「同居人」。她表示美黛非常守時，出外表演時，常在約定時間前就開始催她，讓她忍不住回：「美黛姊，還有15分鐘！」兩人雖年齡差一輪，但私交甚篤，侯個子較高，和美黛站在一起時常故意把手搭在她的肩上，營造小鳥依人的感覺。

于櫻櫻讚很會照顧人

于櫻櫻去年5月和美黛在金曲演唱會相見，「那時美黛姊還有說有笑，拿個營養牛奶說：『很好喝耶，我現在吃不下飯，都吃這個，很好喝。』我還真的喝了她給的保養牛奶。」于櫻櫻20歲出頭就認識美黛，她表示美黛很照顧人，「但特別照顧我，可能我跟她住比較近啦！」兩人是同住木柵的好鄰居，美黛常請于櫻櫻一起吃飯，還虧于：「我請你吃飯，因為你比較能吃，這樣比較有面子。」

吳靜嫻和美黛交情超過50年，她盛讚美黛是近代歌唱家，「她對我們後輩很好，是個很厲害、很用功、很用心，而且為人正派的人，我很喜歡她。」她也是少數早就知道美黛罹癌消息的好友。

(中國時報)