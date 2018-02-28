鄭人碩晉升破億哥放話脫了

黃尚禾（左起）、高捷、鄭人碩昨為破億開香檳慶祝，希望票房朝1.5億大關邁進。（粘耿豪攝）

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中國時報
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由王識賢、鄒兆龍主演的賀歲電影《角頭2：王者再起》，昨日宣告票房破億，成為今年首部破億的國片。演員們昨出席破億記者會，其中鄭人碩表示終於有一場破億的電影作品，希望朝1.5億票房邁進，達標先露半邊屁股，3億再加碼露另一邊，人氣飆升的他也遭遇瘋狂迷妹到臉書留言說：「我已經溼了！」

古斌也因演活反派「壞壞」人氣暴增，收到粉絲私訊，「原來帥就要像你一樣做這種事。」他趕緊糾正粉絲歹路不可行；吳震亞也喊自己收到粉絲私訊，「怎麼找我的都是大哥外型的人，說我電影裡很能打，要不要加入他們（幫派）。」

靠垃圾話入戲

戲外鄭人碩不停虧古斌，鄭在拍片中砍手的那一場戲時，故意在古的耳邊講垃圾話，其實是為了讓彼此用最快的速度入戲，古說：「被他虧到後來，根本不用等3、2、1開拍，我們就提前入戲了。」鄭回：「這樣我就放心了，沒有白噹你。」

飾演「C哥」的邵昕說自己是所有演員中最大的受益者，有台南的粉絲飛奔到他的牛肉麵店買了100包相挺，說他電影裡有義氣，要來相挺。

電影靠著演員們馬拉松式「走跳」北中南共14家戲院宣傳，票房比預期更早突破億元大關，演員們至今總計跑映前映後會影迷多達42次，其中唐振剛、張再興場場都到場。

喝酒請勿開車

(中國時報)

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