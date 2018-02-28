GFRIEND開唱賊笑藏驚喜

GFRIEND第4度訪台，透露將在演唱會上帶給粉絲們驚喜。

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中國時報
報導溫博鈞

人氣韓團「GFRIEND」今天在台舉行演唱會，昨提前抵台參加《MTV我愛偶像》節目錄影，進棚前已有大批粉絲在電視台門口等候她們的到來，6人著黑色勁裝露出修長美腿，引來粉絲們瘋狂尖叫。

她們首先以中文「大家好」向大家問候，由於元宵節將至，製作單位致贈她們色彩鮮豔的可愛特製燈籠，她們顯出好奇表情並開心把玩。提到過年，成員們各自分享過年期間在家吃了什麼好料，隊長所願表示，平常住宿舍又工作忙碌，很難得在家吃飯，趁此機會在家裡大啖螃蟹。

唱阿妹歌獲好評

講到跟家人團圓，大家臉上都露出幸福的表情。不過為了要維持好體態，之後也花了不少力氣運動鍛煉，嚴智的方法是中午吃多些，不吃晚餐來控制，但她們都希望這次來台能吃台灣美食。

問到想合作的台灣歌手，她們說台灣有非常多優秀的歌手，其中特別想合作的歌手是周杰倫與蔡依林。去年來台演出時，她們曾演唱張惠妹（阿妹）的台語歌〈夢中做憨人〉，她們回憶，那時為練習正確發音花了不少力氣，但聽到阿妹經紀人稱讚她們時相當開心，異口同聲說：「真是太榮幸了！」

而這次演唱會會為台灣粉絲帶來什麼特別演出，她們堅持不透露訊息，臉上露出神祕笑容，無庸置疑已準備好給粉絲們驚喜。

(中國時報)

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