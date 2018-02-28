長輩關切婚事 朱俐靜秒轉風向

2018年02月28日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

朱俐靜最喜歡「藍色小精靈」的角色是「小聰明」。（蘇蔓攝）

朱俐靜27日出席「藍色小精靈 愛在17特展」，她過年從小年夜開始大吃大喝，每天都有聚會，初三開工，竟沒變胖，體重反而往下掉，她說：「跟家人相聚太開心，每天通宵忙著聊天，過年放假更累，講太多話，喉嚨很不舒服還長痘痘。」

她過年期間跟家人打麻將，小賭怡情，原本運氣不好賠300元，最終結算後，小贏100元，打趣說：「我後面手氣有追上！」36歲的她，與男友Sam愛情長跑逾8年，被問及過年長輩是否催婚？她表示現代人都晚婚，加上家裡哥哥、姊姊都還未婚，直呼：「現在還催不到我！」並透露只要感覺長輩快問到她，就立刻轉移話題。

新專輯小露性感

談到藍色小精靈，她印象最深的角色是「賈不妙」，因而以為所有角色都姓「賈」，她口誤：「『賈』聰明最可愛！」當場被糾正是「小聰明」，她自嘲：「我童年記憶全是錯誤的。」她近期忙於籌備新專輯，這次將小露性感，回歸情歌路線，但也抱怨工作太忙：「一天24小時不夠用，每天忙創作、拍照、上通告，真的Hold不住。」期盼之後能休假去滑雪，犒賞自己。「藍色小精靈愛在17特展」可洽寬宏售票kham.com.tw及全國萊爾富Life-ET、OK便利商店。

(中國時報)