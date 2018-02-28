到英迪格酒店與動物共眠

2018年02月28日 04:10 中國時報 何書青 報導

與藝術動物園共眠客房每晚5200元＋15％，還送Art-Zoo門票及驚喜包。（高雄中央公園英迪格酒店提供）

高雄中央公園英迪格酒店在開幕周年慶裡大玩創意，跨界合作新生代藝術創作者，將附近巷弄牆面換上令人忍不住拍照打卡的搶眼外貌，還與全球最大的藝術氣墊動物園合作限定超萌主題房，新春不妨親友相揪來此一遊，在港都新風貌裡大玩吃喝玩樂的藝術。

藝術呈現方式多種，畫作、建築、料理上都能見藝術之美，高雄中央公園英迪格酒店身為洲際酒店集團在台灣的首間飯店，藝術風格在各方面都相當強烈，整體建築以在地特色、歷史痕跡和現代藝術互相激盪出的時尚感聞名，隨處能以不同形式感受到高雄早期大船入港的風華年代軌跡。

住房送門票驚喜包

飯店周年慶與在地6位藝術創作者合作，在2樓Me Space作開放式展場，接力展出他們心目中的「藝」境，雖室內展出僅至15號，但他們也踏出戶外，以高雄印象為主題彩繪鄰近商圈，用令人驚豔的牆面畫作串連港都的每個階段，畫作也都將留存，給路過街坊巷弄的民眾驚喜、大飽眼福。

此外，來自新加坡、全球最大的動物園主題氣墊樂園「Art-Zoo藝術動物園」，海外巡迴首站正巧此時來到高雄舉辦，酒店攜手Art-Zoo，將有趣、可愛、充滿童心的元素，融入在原本充滿港都文化的客房，推出期間限定的超萌主題房，規畫整層主題客房，待在房內就像置身海底世界或可愛動物園一樣，療癒感十足。與藝術動物園共眠客房推出至3月4日止，每晚5200元＋15％，還送Art-Zoo門票及驚喜包。

貨櫃變吧檯很有Fu

15樓的頂樓空中酒吧Pier no.1是飯店一大賣點，地面鋪草皮，擺放木製桌、椅，愜意舒適，在絢麗港都夜景旁還有飯店「大船入港」主題、貨櫃改造成的吧檯，極具創意的調酒也很藝術，像以烏龍茶做調配、用透明茶具盛裝的「長島烏龍」，用竹杯裝的甘甜爽口「玉竹」，廣受女性喜愛、喝了有可愛白鬍子的「白鬍子」，或是浪漫熱情的「微風愛河」等，都是值得一試的限定風味。

飲酒過量 有害健康

(中國時報)