2018年02月28日 01:03 中國時報 陶福媛 報導

TOD’S鉚釘裝飾Gommino包，6萬6700元。（迪生提供）

袁詠琳不耍心機，向男友求婚卻沒下文，穿TOD’S黑色麂皮褲裝，手拎鉚釘裝飾TOD’S Wave後背包7萬4600元。（JOJ Photo攝）

TOD’S流蘇綴飾豆豆穆勒鞋，2萬1400元。（迪生提供）

TOD’S桃紅色豆豆女鞋，2萬1400元。（迪生提供）

TOD’S鉚釘裝飾Sella包，6萬6700元。（迪生提供）

袁詠琳穿TOD’S皮革春裝，皮革輕薄柔軟，裙襬隨風飄逸，手拎鉚釘裝飾TOD’S Sella包7萬7800元，足蹬流蘇綴飾豆豆鞋2萬1400元。（JOJ Photo攝）

袁詠琳剛推出全新EP《此刻正好》，一連串的新歌記錄她的情路歷程，從《你想娶我嗎？》公開向男友告白，因得不到對方的答覆，只好以一曲《That's Alright》自我安慰，最近她又推出新曲《只好倔強》，強顏歡笑。

感情穩定時機未到

相愛長達五年的男友，怎麼如此不解風情、鐵石心腸？袁詠琳無奈地笑說，她是那種愛得義無反顧、不顧一切的傻女孩，不會耍心機，也不懂得玩手段，曾經有閨蜜勸她要以分手作為威脅，要男友乖乖就範，但她就是做不來，「沒辦法，他太有自信了，知道我離不開他！」

公開求婚沒有下文，但其實兩人的感情穩定，認定彼此是合適的結婚伴侶，只不過時機未到罷了。袁詠琳笑說，近一年來她從歌手轉型成為全方位藝人，接新戲，也主持節目，工作變得忙碌，過年前還累出病來得了重感冒，結婚一事也只能暫緩，「沒關係！我很能等，而且個性倔強，一定把自己嫁出去！」

讚賞TOD’S皮革工藝

這回袁詠琳受邀進棚拍攝TOD’S時尚專題，品牌展現精緻的皮革工藝，皮革製成的春夏新裝十分輕薄柔軟，與布料的觸感十分神似，裙襬還會隨風飄逸，讓袁詠琳十分驚豔，驚呼「這真的是皮衣嗎？」搭配的TOD’S春夏新款皮包和女鞋，色彩繽紛且優雅時尚，經典豆豆和鉚釘是品牌的DNA，為皮包和女鞋更添時尚品味。

(中國時報)