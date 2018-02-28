2018年02月28日 01:03 中國時報 吳娮翎 報導

美國超模Karlie Kloss開高衩惹火代言Carolina Herrera Good Girl祕密女性淡香精。（Carolina Herrera提供）

CH徜洋女性淡香水50ml，3060元，100ml，3825元。（Carolina Herrera提供）

Carolina Herrera Good Girl祕密女性淡香精80ml，4600元。（Carolina Herrera提供）

超模香氛吸引話題，Carolina Herrera的Good Girl女性淡香精去年9月上市，使壞的香調搭配高跟鞋造型的香水瓶身，一舉成為市場話題，賣到缺貨，今年再以「Good Girl祕密女性淡香精」，找來超模Karlie Kloss開高衩裝露美腿，詮釋女人有多樣的面相。

Good Girl祕密女性淡香精瓶身依舊是高跟鞋造型，但在色彩上用漸層深藍，連結女性鞋櫃裡永遠少一雙鞋的概念。Carolina Herrera CH系列推出徜洋女性淡香水，也找來超級名模Lily Aldridge穿深V泳裝與伴侶Justice Joslin性感詮釋，在加勒比海島嶼展現CH既明亮又時髦的品牌精神；外包裝鑲扣CH經典字樣，瓶身上柔細的絲帶映襯，為瓶身更添浪漫想像。

(中國時報)