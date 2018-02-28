林炳存掌鏡透視時尚

李函有9頭身好比例，神似范冰冰，以厭世臉演繹新光三越春上市透視時尚。（新光三越提供）

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中國時報
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李函表情豐富，趣味詮釋新光三越春上市透視時尚。（新光三越提供）

今年春天，新光三越以「好雨當春」為概念，歸納「透視」為時尚主軸，再與時尚攝影師林炳存、ABOOK STUDIO造型總監小薇攜手合作，讓中韓混血個性潮模李函Kiwi藉由多層次穿搭，傳達透視時尚的清透與前衛感。

時尚品牌春夏系列不約而同推出透明單品，「透明感」是本季一大流行重點。新光三越依照日常生活場所，提出「五大完勝穿搭祕訣」，可靈活運用服飾、表款等透明時尚單品，像「雨天通勤」可著重休閒感與功能性；跟閨蜜相約「咖啡廳」談心，自拍、打卡，透明眼鏡、包款等行頭不能少；型男、潮女參加「時尚Party」，透明戰服可衝高回頭率；上「健身房」的運動機能穿搭，或「演唱會」朝聖的造型，也要兼顧透視潮流。

春上市期間，新光三越全台各店引進56家全新櫃點，涵蓋包包、珠寶、服飾、餐飲等，其中台北信義新天地A4 2F時尚最到位，本月有全新登場的法國皇室御用精品袋包Faure Le Page全台首櫃、全台首家最完整的Dior精品女裝旗艦店、引進國外最新店裝的GUCCI兩層樓旗艦店、Miacucina團隊全新設計的首間時尚Vegan料理餐廳HERBIVORE。

(中國時報)

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