2018年02月28日 04:10 中國時報 吳奕萱 、 郭家崴 報導

桂冠抹茶湯圓大福吃法，加上草莓巧克力棒、巧克力酥片適量，同時享受三層次的豐富口感。（桂冠提供）

桂冠辻利抹茶湯圓是之前熱銷抹茶湯圓的升級版，全家便利商店為超商獨賣。（桂冠提供）

義美抹茶湯圓45元，義美門市3件8折優惠。（義美提供）

新東陽每年邀請學童參加手工拖拉元宵，回味傳統文化。（新東陽提供）

全聯We Sweet五行湯圓，每盒約130g、35元，5種蔬果、穀物天然調色。3月8日前買五行湯圓加甜湯享組合價69元。（全聯提供）

桂冠花生湯圓變身蛋黃哥花生吐司，創意深受小朋友喜愛。（桂冠提供）

元宵節將至，多家湯圓品牌求新求變，推出新吃法、新口味，像是桂冠讓湯圓變身成抹茶大福、蛋黃哥花生吐司及紅茶豆漿粉紅湯圓等，全聯自有品牌We Sweet甜點系列則首度推出應景的五行湯圓，讓消費者好驚訝，「原來湯圓可以這樣吃！」

桂冠傳授創意吃

桂冠前年開發出抹茶湯圓，半年就銷出60萬盒，去年冬至再攜手日本辻利茶舖，推出聯名款的抹茶湯圓升級版，拉抬桂冠整體銷量，今年元宵節桂冠更大玩創意吃法，像製作「抹茶湯圓大福 」，先將1盒桂冠辻利抹茶湯圓煮熟備用，再將草莓巧克力棒、巧克力酥片分別放入塑膠袋中，並稍微擊碎呈顆粒狀。接者，將煮熟的湯圓倒入充滿空氣的塑膠袋後，一起充分搖晃使均勻包覆便完成。

桂冠也推「蛋黃哥花生吐司」吃法，訴求將1盒桂冠花生湯圓煮熟，並準備切達起司片、吐司、煉乳與海苔絲適量；吐司切成圓形後，抹上煉乳作為蛋黃哥的蛋白，再將煮好的湯圓擺上，上面疊上切成圓形的起司片，以80度烤箱烤3分鐘至起司融化、完整包覆湯圓，最後再用海苔絲製作出蛋黃哥的眼睛。詳細製作影片，可上FB「桂冠輕鬆生活」觀看。

全聯掀起養生風

全聯自有品牌We Sweet甜點五行湯圓有健康白糯米、養身綠抹茶、元氣紅甜菜、營養紫糯米、活力黃地瓜5種口味，符合健康養生風潮，23日開賣，4天熱銷近9000盒；可搭配的甜湯有目前最受歡迎的台灣紅豆湯、白玉豆花，和綠豆薏仁湯、紅薏仁銀耳湯4款，3月8日前買五行湯圓加甜湯可享組合價69元。

這波強打甜湯，是因為全聯發現除常見的花生湯、紅豆湯、八寶粥外，去年元宵不少人買沒包餡的湯圓搭甜湯，甜酒釀銷量明顯較平日成長4倍。量販、超商業者預估今（28日）228假期會提前炒熱湯圓和周邊甜湯業績，較平日翻倍成長。

新東陽保留傳統

新東陽捍衛傳統文化，每年元宵節前夕，都開放學童報名手工炸元宵免費體驗，由師傅帶著孩子進行元宵的拖拉技巧。新東陽表示，比起冷凍湯圓，手工元宵已不多見，也是新東陽的招牌特色，其中棗泥口味賣得最好，而酒釀元宵或八寶元宵，都是受歡迎的吃法。

(中國時報)