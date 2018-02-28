元宵節將至，多家湯圓品牌求新求變，推出新吃法、新口味，像是桂冠讓湯圓變身成抹茶大福、蛋黃哥花生吐司及紅茶豆漿粉紅湯圓等，全聯自有品牌We Sweet甜點系列則首度推出應景的五行湯圓，讓消費者好驚訝，「原來湯圓可以這樣吃！」
桂冠傳授創意吃
桂冠前年開發出抹茶湯圓，半年就銷出60萬盒，去年冬至再攜手日本辻利茶舖，推出聯名款的抹茶湯圓升級版，拉抬桂冠整體銷量，今年元宵節桂冠更大玩創意吃法，像製作「抹茶湯圓大福 」，先將1盒桂冠辻利抹茶湯圓煮熟備用，再將草莓巧克力棒、巧克力酥片分別放入塑膠袋中，並稍微擊碎呈顆粒狀。接者，將煮熟的湯圓倒入充滿空氣的塑膠袋後，一起充分搖晃使均勻包覆便完成。
桂冠也推「蛋黃哥花生吐司」吃法，訴求將1盒桂冠花生湯圓煮熟，並準備切達起司片、吐司、煉乳與海苔絲適量；吐司切成圓形後，抹上煉乳作為蛋黃哥的蛋白，再將煮好的湯圓擺上，上面疊上切成圓形的起司片，以80度烤箱烤3分鐘至起司融化、完整包覆湯圓，最後再用海苔絲製作出蛋黃哥的眼睛。詳細製作影片，可上FB「桂冠輕鬆生活」觀看。
全聯掀起養生風
全聯自有品牌We Sweet甜點五行湯圓有健康白糯米、養身綠抹茶、元氣紅甜菜、營養紫糯米、活力黃地瓜5種口味，符合健康養生風潮，23日開賣，4天熱銷近9000盒；可搭配的甜湯有目前最受歡迎的台灣紅豆湯、白玉豆花，和綠豆薏仁湯、紅薏仁銀耳湯4款，3月8日前買五行湯圓加甜湯可享組合價69元。
這波強打甜湯，是因為全聯發現除常見的花生湯、紅豆湯、八寶粥外，去年元宵不少人買沒包餡的湯圓搭甜湯，甜酒釀銷量明顯較平日成長4倍。量販、超商業者預估今（28日）228假期會提前炒熱湯圓和周邊甜湯業績，較平日翻倍成長。
新東陽保留傳統
新東陽捍衛傳統文化，每年元宵節前夕，都開放學童報名手工炸元宵免費體驗，由師傅帶著孩子進行元宵的拖拉技巧。新東陽表示，比起冷凍湯圓，手工元宵已不多見，也是新東陽的招牌特色，其中棗泥口味賣得最好，而酒釀元宵或八寶元宵，都是受歡迎的吃法。
(中國時報)