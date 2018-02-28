量販超市超商 力拚最低價

愛買巧娜娜即食黑色珍珠粉圓300g，原價75元、特價59元。（愛買提供）

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中國時報
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全聯台灣紅豆湯，約400g、39元。（全聯提供）
家樂福蓮發甜酒釀400g，原價96元、特價78元。（家樂福提供）
大潤發桂冠呷甜甜組合湯圓組，涵蓋芝麻、花生、紫糯芝麻口味，原價139元、特價135元。（大潤發提供）

為了搶攻元宵湯圓商機，各通路促銷全拚了。全聯從去年元宵湯圓業績較前年成長近4成，發現現代人生活雖忙碌仍喜歡過節；而且從湯圓年度銷售前3名由桂冠湯圓的芝麻、花生、鮮肉口味包辦，可見國人偏好吃甜湯圓和傳統口味，而紫糯米湯圓則因近年的健康概念也提升銷量。

超市、量販皆祭出元宵湯圓限時優惠，3月8日前買全聯生活誌指定商品，享全聯價再86折起。愛買3月13日前湯圓及紅豆、紫米、酒釀等配料最低78折起，配料增加巧娜娜即食黑色珍珠粉圓，原價75元、特價59元；桂冠湯圓和紅豆紫米合購原價280元、特價228元。

家樂福3月2日前湯圓及周邊花生湯、綠茶粉、酒釀等約68折起，桂冠辻利抹茶湯圓原價74元、特價59元，蓮發甜酒釀原價96元、特價78元。大潤發除推薦引起話題的抹茶湯圓，傳統口味義美芝麻湯圓2月銷量較1月成長3倍、賣破9000包，原價42元、特價38元。

超商的優惠部分，7-11桂冠義美湯圓兩件79折；全家則獨家販售桂冠辻利抹茶湯圓，兩件79折；萊爾富桂冠湯圓兩件79折，共有芝麻、花生、鮮肉等口味；OK超商App會員，享桂冠湯圓任選第2件48折，訴求為超商通路之最優惠。義美門市則是任3件8折。

(中國時報)

驚！湯圓可以這樣吃 咖啡出新味 口味任君選

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