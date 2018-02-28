咖啡出新味 口味任君選

西雅圖《醇黑咖啡》原價120元，4月10日前買一送一優惠。（西雅圖提供）

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中國時報
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西雅圖《黑摩卡拿鐵》原價120元，4月10日前買一送一優惠。（西雅圖提供）
羅巴斯塔烏干達Robusta Ugandar膠囊條包裝，1顆22元，內含10顆。（Nespresso提供）
阿拉比卡衣索比亞哈拉Arabica Ethiopia Harrar膠囊條包裝，1顆22元，內含10顆。（Nespresso提供）

春季盒裝咖啡新品陸續上市。膠囊咖啡品牌Nespresso全新推出2款單一原產地限量咖啡，有阿拉比卡衣索比亞哈拉咖啡及羅巴斯塔烏干達咖啡，並攜手咖啡職人簡嘉程品鑑。其中精緻化的羅巴斯塔豆，名聲更早已席捲全球，羅巴斯塔豆的獨特堅果香調與醇厚口感，最適合添加牛奶飲用，能烘托出可可、麥香及穀物等風味。

Nespresso訴求從咖啡豆種植到烘焙，研磨封存至鋁製膠囊，保住了約900種易揮發的咖啡風味，而將膠囊回收後，亦可100％再製利用，破除消費者對膠囊不環保的刻板印象。

西雅圖極品咖啡推出即溶品項主打「黑金浪潮」，新品「醇黑咖啡」的淡淡果香，搭配微酸口感，紮實的咖啡底味喝出豐富層次感；「黑摩卡拿鐵」則口感濃厚，搭配嚴選可可，激盪出微焦的咖啡風味。並加碼推出盒裝商品買一送一活動，至4月10日止，凡於7-11門市或ibon mart購買皆享此優惠。

(中國時報)

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