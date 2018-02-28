免治馬桶 詢問增3成

2018年02月28日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

TOTO WASHLET溫水洗淨便座情境圖。（TOTO提供）

TOTO WASHLET溫水洗淨便座基本款SI。（TOTO提供）

TOTO WASHLET溫水洗淨便座進階款T1。（TOTO提供）

Panasonic溫水洗淨便座DL-ACR500TWS。（特力屋提供）

Panasonic溫水洗淨便座DL-EH30TWS。（特力屋提供）

衛生紙漲價，引爆搶購潮，竟使得不少民眾考慮乾脆換個免治馬桶來省錢，使得居家通路或各免治品牌的電話暴增，業者接電話到手軟，有的甚至較平時多3成，缺廁紙反而創造另類商機。

節省50％～80％衛生紙

據了解，免治馬桶基本款單購溫水洗淨便座，價格帶在1萬到5萬，至於整套馬桶、臉盆龍頭的基本衛浴套組，價格在2萬1000元起到2萬7000元左右。

TOTO營業企劃部副部長凌珮瑜表示，免治馬桶銷售以改修、孝親禮為大宗，銷售最熱時節是年節，但發生衛生紙搶後事件後卻反常，年後實體門市詢問度大增2到3成。

不僅TOTO，店中有銷售Panasonic免治馬桶的特力屋最近也電話接不完。

特力屋公關柳敦浩表示，免治馬桶座的清潔功能可達到節省衛生紙效果，一般人平均如廁衛生紙用量約6到8張，使用免治馬桶只需1到2張擦拭，平均可以省約50％到80％使用量，但依使用習慣有差異，因此讓不少消費者相當心動。

近3年銷量年成長1成

特力屋也觀察到免治馬桶近3年銷量，每年都會成長1成，顯見民眾已將免治馬桶從過去奢侈享受，變成舒適生活不可或缺的用品，其中又以北部占超過5成居多。柳敦浩指出，免治馬桶目的是提供舒適的如廁感受，其溫水洗淨及溫熱坐墊的功能，適合年長者及害怕坐到冰冷坐墊的民眾使用。

凌珮瑜也說，免治馬桶購買主力是30歲以上小家庭，有經濟能力、去日本旅遊體驗過而覺得喜歡的人，首購族以基本款為主，回購者則選更多功能的升級款式，升級款定價3萬6000元以上，搭配促銷期約2萬多，入手到高階款者，則希望除了基本洗淨外，還能有脫臭功能，以及機能、外觀升級，她也預告品牌預計於4月1日推出馬桶升級優惠活動。

(中國時報)