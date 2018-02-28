孫芸芸戴寶格麗 米蘭展風華

吳亦凡身穿印花襯衫佩戴寶格麗腕表和珠寶，詮釋充滿嘻哈潮氣的奢華時尚。(BVLGARI提供）

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中國時報
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吳亦凡穿黑色正裝搭配寶格麗的蛇形Serpenti鑲鑽項鍊，貴氣逼人。(BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti FACTORYELAPHE錦蛇皮肩背包，約11萬8500元。（BVLGARI提供）
孫芸芸身穿黑色曳地褲裝搭配Serpenti系列手環、耳環和戒指，風華絕代。（BVLGARI提供）
寶格麗DIVAS’ DREAM爆米花圖騰肩背包，約10萬5900元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti HYPNOTIC肩背包，約8萬4300元。（BVLGARI提供）

寶格麗（BVLGARI）在米蘭舉辦秋冬珠寶作品發表會，孫芸芸、吳亦凡搶先佩戴珠寶新品，孫芸芸以一身黑色曳地褲裝搭配珠寶，風華絕代，吳亦凡則身穿印花襯衫搭配寶格麗腕表和珠寶配件，男神與女神在米蘭攜手詮釋寶格麗奢華之美，更添傳奇。

吳亦凡是寶格麗品牌代言人，不論是穿著正式服裝或是嘻哈休閒裝扮，都能完美詮釋寶格麗珠寶，穿出不一樣的時尚品味。這回他受邀出現寶格麗秋冬珠寶發表晚宴，一連換了兩款服裝，黑色正裝搭配要價逾1200萬元的Mediterranean Eden系列Serpenti黃白K金鑲鑽蛇形項鍊，貴氣逼人；隨後他又換穿印花襯衫現身，佩戴寶格麗金表、戒指和手環，又是全然不同的風貌。

孫芸芸也不遑多讓，身穿一襲帥氣的黑色曳地褲裝，搭配寶格麗DIVAS’ DREAM頂級鑽石耳環、Serpenti鑽石手鐲和Serpenti Eyes on Me戒指，展現女神風采。

寶格麗秋冬珠寶與配件，以躍動的亮麗色彩、動感十足的幾何線條與簡約的抽象造型詮釋，性感的條紋、層次分明的構造、獨特的細膩色調，打造別具一格的時尚氣質。

(中國時報)

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