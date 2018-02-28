羅美雪妮黛的三天三夜

2018年02月28日 04:10 中國時報 聞天祥

艾蜜莉阿特芙作品《吉貝隆三日》，回顧羅美雪妮黛的傳奇。（法新社）

羅美雪妮黛把這位生性浪漫、活潑可愛的茜茜公主演活的結果，不僅在當時引領全球性的風潮，日後難以擺脫這號形象，也成了她的夢魘之一。

在柏林影展看了一部暫譯為《吉貝隆三日》（3 Days in Quiberon）的德、奧、法合資片。

吉貝隆是法國布列塔尼的濱海小鎮，電影背景設在1981年，女明星羅美雪妮黛（Romy Schneider）在這裡的索非特度假酒店接受綜合水療與飲食控制的療程，並答應德國「明星」（Stern）雜誌的採訪。影片即以這三天為經緯，呈現了明星與媒體之間的緊張關係，也道出她功成名就的代價。

羅美雪妮黛在歐洲極具知名度，法國、奧地利相繼以她為名設立了演員獎；但是在台灣，應該要比我資深很多的影迷才記得這位巨星吧！她成名甚早，芳齡十六便以《我愛西施》（Sissi，1955）紅遍全球，這個系列一共拍了三集，坊間也有《茜茜公主》這個別名。羅美雪妮黛把這位生性浪漫、活潑可愛的公主演活的結果，不僅在當時引領全球性的風潮，日後難以擺脫這號形象，也成了她的夢魘之一。就如影片描述他在酒吧遇見影迷，人家直接問：「你就是Sissi？」她回答：「我是Romy。」沒人太在意答覆中斬釘截鐵劃清界線的意義。有些時候「人戲不分」的不是演員，而是觀眾。她所創造的角色陰魂不散地纏繞終身。

大紅大紫後，一舉一動自然都是焦點，羅美雪妮黛在1958年愛上合演《花月斷腸時》（Christine）的亞蘭德倫（Alain Delon），不惜為愛闖天涯的舉止，曾經引發家庭與影壇的風暴。雖然日後兩人訂婚、分手，在銀幕上卻仍有合作。但這並不意味她後來的感情路能走得順遂。她曾經嫁給德國導演、演員哈利麥根（Harry Meyen），九年婚姻結束後，她立即改嫁小自己一輪的祕書，又讓娛樂版喧騰了好一陣子。後來哈利麥根不敵抑鬱上吊自殺，她又成為鎂光燈與八卦圈追逐的焦點。

源源不絕的銀幕作品和卓越的演技是她暫時的避風港。與德國媒體關係劍拔弩張的時候，法國已頒給他兩座凱薩獎最佳女主角，證明她完全不需要靠炒作新聞來引起注意。也因此當她同意接受曾指她墮胎的「明星」雜誌訪問，確實是有些出乎意料的。

《吉貝隆三日》除了羅美雪妮黛與訪問他的記者外，還有兩個重要的配角：一個是在這次訪問為她留下多幀經典照片的攝影師勞勃雷貝克（Robert Lebeck），一個是來陪她的閨蜜希德佛利茲（Hilde Frisch），影片也從中辯證了他們與明星之間的依存關係。在導演溫柔的視角下，也透露他們對羅美的護衛與理解。雖然只有短短三天，你卻可以看到25年銀幕生涯的風風雨雨、聽到藏在明星軀殼裡的靈魂吶喊。瑪莉鮑默（Marie Baumer）把羅美雪妮黛演得真好，迷人的、脆弱的、叛逆的、迷惑的，卻又不失風情。

而這也是羅美雪妮黛最後一個重要訪問。電影沒講，之後沒多久，她念念不忘的14歲兒子，在一次攀爬尖銳籬笆的意外中身亡。噩耗不到一年，她則被發現死在巴黎寓所，才43歲。官方說法的死因是心臟衰竭，但大部分媒體認為自殺的可能性更高。

《吉貝隆三日》已經看到電影皇冠下壓眉的陰影，卻不忍心鋪露更心力交瘁的後續；寧可我們看到她最後的美麗，甚至幸福（影片停在她腳傷而延拍新片，因禍得福可以留在家裡陪女兒，也點頭同意這場訪問的內容付梓）。沒有雪妮黛的銀幕當然會失色，然而星海浮沈、情路坎坷，觀眾自然意識到背後羅網有多麼巨大到難以逃脫。艾蜜莉阿特芙（Emily Atef）只用三天，卻道盡一世。

(中國時報)