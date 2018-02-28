2018年02月28日 04:10 中國時報 鄭順聰

晚上舉行文社期末最後一次聚會，三才子學長都來了，修遠在矮几的這頭，遙望另一頭的學長們，但身旁沒有鈐字。

「唉，想不到這學期就這樣結束了，我的戀情也完蛋了，這是痛苦？還是解脫呢？」社長說。

「不要再哀怨啦！還要我陪你喝酒喝幾次？要不，我們來打麻將好了。」假山學長說。

「我們是文社，是文學性創作社團，怎麼盡說些呼盧喝雉之事。」書卷窗學長說。

「哎呀，古代那些文人不都是這樣，喝酒賭博玩女人的，哪有什麼稀奇！」假山學長說。

「去看過前世今生了嗎？」芼莨葉學長問。

「沒，還沒看就分了，這樣也好，省得花錢，這段戀情我談得好累，不如分手省錢省事。」社長說。

「東風惡，歡情薄，一懷愁緒，幾年離索，錯、錯、錯！」書卷窗學長吟誦陸游的〈釵頭鳳〉。

「沒錯，我真是大錯特錯，戀情失敗，錯；小說寫不出新作品，錯；喏，你看，社團就只剩下一個學弟，真是錯、錯、錯！」社長表情懊悔。

「學弟面前莫說喪氣話。」書卷窗學長糾正。

「新的不去舊的不來，你再換一個女友就會有的啦！」假山學長安慰道。

「下次有新lover，記得要去看前世今生囉。」芼莨葉學長補充。

「好啦好啦！我懂我懂！」社長從茶几的這頭，望向那頭的修遠：「學弟啊你要謹記我的教訓，交一個正確不會犯錯的對象啊！」社長倒抽了一口氣。

望向社長與三才子學長那頭，修遠在茶几的這頭，宛如水中央，看到對岸斜屋頂之下書卷窗、芼莨葉西式柱頭，假山羅列，還有一株芭蕉，肥厚的葉片遭風吹雨打而撕裂散絲……修遠在這頭賣力划行想靠近，但對岸的景物越離越遠，文學也越來越遠，反倒有股力量將他拉後退，無法阻止地往後退去。

窗外突然嘎入一聲剎車，修遠整個人往後仰，碰到硬硬的四方的東西，轉頭看，是開本不一散亂成堆的雜誌。

然後就出現一座巨大的生硬的人工島了。（待續）

(中國時報)