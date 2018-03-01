等同國民待遇 大陸公布31惠台措施

2018年03月01日 04:10 中國時報 藍孝威 ／台北報導 ／台北報導

大陸惠台31項政策

大陸國台辦昨公布31項惠台措施，給予台商、台生乃至台胞各領域同等大陸國民待遇，涵蓋產業、財稅、用地、金融、就業、教育、文化、醫療、影視等多領域，堪稱農曆春節後，北京當局送給台灣民眾的開春大禮。國台辦發言人安峰山說，這次開放力度之大，前所未有，將給台灣民眾巨大機遇及獲得感。

安峰山昨天在例行記者會上主動公布「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，便利台灣民眾在大陸學習、創業、就業、生活。

開放幅度力度 史上最大

惠台措施共31項，前12項和台商有關，包括，明確台資企業參與「中國製造2025」、享受稅收優惠政策、基礎設施建設、政府採購和國有企業混合所有制改革等，「享有與大陸企業同等待遇」。

此外，還明確台資企業用地、繼續在中西部和東北地區設立兩岸產業合作園，推進台商參與一帶一路建設；台資農業企業可享受的相關政策，並支持兩岸業者在小額支付、徵信服務、銀團貸款等方面深化金融合作。

另外，有19項措施涉及逐步為台灣民眾在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇，包括向台灣民眾開放134項國家職業資格考試，為台灣人士取得從業資格和在大陸應聘提供更多便利，台灣民眾可申請「千人計畫」、「萬人計畫」和各類基金項目，並放寬台灣影視、圖書等市場准入限制。

官方冷對抗 政策熱挖礦

安峰山表示，這套措施是為台灣民眾「量身定制」，起草過程中充分考慮到台資企業和台灣同胞的特殊情況和需求，開放力度之大、範圍之廣、涉及部門之多皆前所未有，將給台資企業和台灣同胞帶來巨大機遇和實實在在的獲得感。

台籍大陸執業律師黃致傑形容，在當前兩岸氣氛下，大陸31項惠台政策是「官方冷對抗，政策熱挖礦」，大陸正積極挖掘台灣的人才礦。

黃致傑認為，惠台措施有3層意義：大陸正在打造強國，需要很多人才；磁吸台灣青年，認同中國人身份，接受中國夢；讓台灣民眾有別於外國人，在大陸可享受大陸居民的待遇。

(中國時報)