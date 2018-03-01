新聞透視－兩岸融一 打進台商台生心坎

2018年03月01日 04:10 中國時報 陳柏廷 中時電子報／ 楊馨 中天新聞／吳奎炎、 戴菉 中時電子報／中天新聞／吳奎炎、

新春大禮包！大陸推出惠台31項措施

大陸公布31項惠台措施，內容涉及投資、金融、文化影視等產業，如此全覆蓋式的「同等待遇」政策，體現出中共總書記習近平在對台問題上，加快拉攏台灣民心的強勢做法。事實上，旺旺集團董事長蔡衍明長期主張「兩岸融一」，更呼籲大陸當局應把台商乃至台灣民眾當自己人看，讓台胞同享國民待遇，如今總算做到了。

習近平展強勢作為

習近平去年在中共十九大拋出，「要為台灣同胞在陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇」說法後，相關政策幾乎已成大陸對台政策主軸之一；此前河北及福建陸續出台相關做法後，大陸國台辦昨更會同國家發改委等29個政府部門，發布31項惠台措施，形同「給予台胞同等待遇」上升至國家層級。

在當前兩岸交流「官冷民熱」情況下，如此「包山包海」的惠台措施，不只體現北京方面加大加快拉攏台灣民心，希望厚實兩岸和平統一民意基礎，在一定程度上更體現習近平在對台問題上強勢作為。

拉攏台民心靈距離

習近平上任以來，對於如何處理台灣問題一向強調「軟硬兼施」，除表明兩岸問題不能一代拖過一代，更強調「兩岸一家親」，藉以拉攏兩岸民眾心靈距離，大陸祭出的「同等待遇」政策，嚴格來說就是依循此一脈絡。

平心而論，此次大陸31項惠台政策，可說完全打進台商、台生心坎；比如讓台資以特許經營方式，參與相關基建設施，繼續在中西部、東北設立兩岸產業合作園區，以解決過往台商詬病，參與一帶一路門檻過高問題，就是最佳實例。

互利共榮共創雙贏

更重要的是，31項惠台政策在於向台商、台生乃至台灣民眾宣示，「同等待遇」再也不是「看得到、吃不到」的大餅。事實上，蔡衍明過去就一再呼籲，兩岸本來就是一家人，「大陸應把台商當自己人，真正讓台商享有比照內資企業的國民化待遇。」

而蔡衍明也曾再三強調，兩岸產業都面臨轉型升級，建議大陸在進行「十三五規畫」的同時，也應該邀請台灣參與，兩岸才能互利共榮，共創雙贏，台灣也才能有個繁榮的未來。

(中國時報)