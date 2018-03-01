打通參與一帶一路任督二脈

圖為大陸海口交易會設「一帶一路展示館」。（中新社）

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中國時報
／台北北京報導
大陸全國台企聯榮譽會長丁鯤華指出，大陸推31項措施可謂「超國民待遇」，解決台商參與「一帶一路」門檻過高問題。（本報資料照片）
擁有不少台商的福建是「海絲」起點，圖為廈門海滄嵩嶼碼頭內，一艘國際集裝箱貨輪在卸裝。（新華社）

大陸公布31項惠台措施，對台商釋出投資利多。大陸台企聯榮譽會長丁鯤華指出，這份文件內容超出台商預期，不只是同等待遇，可謂「超國民待遇」。此外，也有台商稱，相關政策將打通台商參與「一帶一路」任督二脈，真正幫助台商搭上大陸經濟發展順風車。

這套措施包括明確台商參與「中國製造2025」等利多，讓台商喜出望外。丁鯤華形容，這是超國民待遇，會帶來台資赴陸發展工業企業的新一波高潮；開放134項職業資格考試，也將吸引各領域台青赴陸發展。

此外，更有不具名台商強調，此次措施不只讓台企可用特許經營方式，參與大陸相關基礎建設，還鼓勵台商前進大陸中西部、東北地區所設兩岸產業合作區，有效解決台商過去進入「一帶一路」門檻過高問題，讓台商真正能搭上一帶一路順風車。而相關舉措，也會吸引大批台青選擇前往大陸發展。

在深圳執業的台籍律師黃致傑說，企業可減免15％企業所得稅，等於利潤增加15％，這項優惠「將讓考慮離開大陸的台商願留下深耕，並吸引更多台廠赴陸設廠投資，」某種程度上，對蔡政府的新南向政策不利。

黃致傑表示，台商採購大陸本土製造設備，直接好處是可「全額退還增值稅」，維修也較方便。

黃致傑認為，對台商吸引力來說，以上都是小磁鐵，「台商可優先購地設廠、土地便宜市價三成」則是大磁鐵。他形容，當台商可用70％的成本取得土地，將創造更大競爭力。

上海台協副會長蔡世明表示，以前曾有台灣設計師在大陸成立工作室，參與市政規畫案評比，但在第一關資格審核時，就因台籍身分被刷掉，十分可惜。現在「台商可參與政府採購」通過後，台商將有和陸資企業同台競爭的機會。

(中國時報)

新聞透視－兩岸融一 打進台商台… 學者籲與陸同行 謀台灣最大利益

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