學者籲與陸同行 謀台灣最大利益

2018年03月01日 04:10 中國時報 藍孝威 ／台北報導 ／台北報導

針對大陸公布31項惠台措施，陸委會表示，陸方長期以來反覆推出多種類似措施，都是為提升其單方獲益的經濟發展目標、吸納台灣資源，企圖以利益換取我方政治認同。學者趙春山認為，政府應思考和大陸相向而行，才能謀取台灣最大利益。

陸委會表示，大陸對台政策沒改變，近期不斷對我緊縮施壓，並同步釋出所謂「惠台措施」拉攏我方民眾，是長期以來一貫做法。這次強調「同等待遇」，涉及陸方各部委間協調落實，對岸是否有具體配套到位或實際執行成效評估，都須再做觀察。

淡大國際事務學院榮譽教授趙春山認為，蔡英文對「九二共識」問卷置之不理，陸方現在開始不斷再出新題目，單方大幅開放交流。習近平對台政策「可操之在我」部分大量實施，包括社會、經濟和文化，有利兩岸深化交流、促進融合，達到心靈契合。

趙春山提醒，「時不我與，形勢不等人」，台灣是否要和大陸政策相向而行，為台灣利益尋找最大化空間？或是繼續不斷阻擋，結果在兩岸互動時，我方能掌握的主動權愈來愈少？這些都值得政府思考。

趙春山表示，雖然台灣今年有九合一選舉，但大陸不會等台灣選舉結果出爐再思考因應，而是按照習的兩個一百年、修憲目標前行。三月大陸兩會後，新對台人馬上任，就會展開既定工作。

趙春山說，大陸這次一口氣推出31項惠台政策，顯示對台工作路徑和目標十分明確，就是為統一創造條件。反觀蔡政府，在此新形勢下，應有具體政策回應，不是人事調整就能簡單對付。

(中國時報)