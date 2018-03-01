從讓利轉為磁吸 郭正亮：跳過服貿障礙 展現自信

2018年03月01日 01:17 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

大陸拋出含金量極高的同等待遇政策，民進黨立委郭正亮直言，31項措施從就學、就業、創業到影視出版，極具戰略性，堪稱有史以來最具系統性作為；尤其大陸跳過「服貿」障礙單邊開放，釜底抽薪，經貿促統決心強烈，經貿政策從「讓利惠台」轉為「吸納台灣」，對我方無疑是嚴峻挑戰。

國台辦發布31項惠台措施，消息傳出，郭正亮用幾句話形容大陸對台政策重大轉變。他說，國民黨時代的惠台措施，是大陸來台採購、投資、交流，基調是「大陸走進台灣」；民進黨時代的惠台措施，是大陸吸引台灣人才、行業、資金，基調是「台灣走進大陸」。

郭正亮說，這次措施至少產生四種效應。一，無論開放81項技職考試，或申請參與「千人計畫」、「萬人計畫」，必產生人才外移。而開放台企參與「中國製造2025」等計畫，並享當地同等待遇稅率優惠，一來鼓勵台商在陸上市，也會讓台灣資本外移。

二，措施克服了「服貿」卡關問題。因為目前電商、金融、出版業都因「服貿」延遲，現在大陸很有自信，「擺明台灣不讓我過去沒關係，我歡迎你來」，單方開放，直接跳過服貿障礙。

三，台灣出版業與影視劇被允許沒有數量限制的登陸，必會讓台灣業者在經濟利益考量下思考對岸尺度，連動產生自我檢查政治效應。

四，若將上述幾點與就學、就業、創業相關政策連結看，大陸經貿促統方案已儼然成形，一次列出對岸在經貿上能對台灣開放的項目；郭正亮說，「這是釜底抽薪進行經貿促統」，對台灣是很嚴峻的考驗。

郭正亮不諱言表示，國民黨時代，大陸對台採「惠台措施」，多數利益被中間人攔截，民眾未享紅利；如今北京倒過來變「磁吸」，不僅直接針對百姓，更要讓年輕人有更多機會到對岸看看「大陸不是如你們想的這麼差」，是有資源有自信的做法。

但他也警告，大陸「硬的更硬、軟的更軟」，在官方政治部分，恐也有相對應系統性力道，「我認為，北京即將出台政治軍事整合方案，在不久的將來會出現」。

(中國時報)