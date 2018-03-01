影視密切交流 舞台更寬廣

2018年03月01日 01:17 中國時報 徐桐炘 、 李承陽 、 蕭雅玲 、 林淑娟 ／台北報導 ／台北報導

大陸釋出對台灣影視人員的善意，開放台人參與陸影視作品的數量，更放寬合作拍片限制，取消收取兩岸電影合拍立項申報費用、縮短兩岸電視劇合拍立項階段故事梗概的審批時限，台灣知名製片李烈和葉如芬曾製作《健忘村》等片，2人對此事樂觀其成。

台灣片商 版權收入增加

李烈認為兩岸影人互動越多、交流越多，「不管對技術或視野提升，都一定有好的影響。」葉如芬表示：「限制又少了一些，費用也減少，對大家也不會有負擔，是更好的開始。」

導演朱延平認為：「大陸一直有利多給台灣。」他8年前拍《功夫灌籃》，啟用周杰倫、陳柏霖等多數台灣演員，大陸香港主創低過兩岸合拍比例，依舊登上大陸院線，讓他成為「破億俱樂部」導演之一。

電影事業發展基金會祕書長、兩岸電影交流委員會祕書長段存馨認為，放寬台灣電影、電視劇在大陸網站、有線電視台等平台的播放數量，有利台灣片商版權收入。

台灣人才是否會因此流失？台北市電影委員會總監饒紫鵑認為，應專注強化台灣自身影視基礎：「人才外流不是一天兩天的事情了，電影開拍的多與少，完全在於市場的需求以及觀眾的喜好。」

海鵬影業總監姚經玉持不同看法，目前台灣影視環境不佳，他認為年輕人恐會被大批吸往大陸。

陸開大門走大路 展自信

台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝樂見大陸當局開大門走大路，這也顯見大陸已經對其自身製作水平很有信心，更具體落實「兩岸一家親」。

林錫輝指出，台灣劇賣到大陸以網路平台為主，政策開放，台灣戲劇不再被視為境外劇，拍得好不好決定賣得好不好，對業者確實是好消息。

今年將籌拍兩部大陸劇的製作人辛誌諭認為，新政策可以促進兩岸更多影視文化交流，也給台灣幕前幕後的藝人與工作人員提供更多工作機會。

由於台灣藝人參與大陸的綜藝節目、戲劇與電影，可望不再受人數比例的限制，等於對台灣演藝圈全面開放；從1987年就在大陸表演的吳宗憲認為，「兩岸多些互動交流，肯定是好事。」

沈玉琳說，這對台灣演藝圈來說不僅是利多，也是增加就業的好機會。他感慨台灣演藝圈日漸式微，胃納量不夠，就像其他產業，活水來自於對岸市場，「演出不受限，等於給台灣演藝人員更多舞台。」

不論幕前幕後 機會更多

黃子佼2004年到大陸發展，他表示娛樂產業是帶給大家歡樂的工作，不管哪裡的人民都好，能夠不受限制盡情演出，對藝人來說舞台當然是愈多愈好。

金鐘視后柯淑勤過去一年戲劇產量減少，聽到大陸政策鬆綁，認為這對台灣有實力的年輕人來講是個好消息，「大陸的進步、生財器具現在都比我們好太多了，就連我，也想去看看這個世界變得有多大！知道自己有什麼不足」。

方芳認為，台灣有很多優秀的演藝後輩沒什麼出路，新政策無疑給他們更大的舞台，她樂見台灣年輕人未來的路愈走愈寬廣，「這真是太好的消息」。

資深製作人王偉忠說，「不管那裡，只要有多點表演機會，對演藝人員都是好的。」他強調，大陸市場夠大，限制令開放後，競爭相對變大，對新一代演藝人員來說，要想在大陸市場闖出一片天都很辛苦，但惟一的優勢就是兩岸語言用詞都一樣，可以很快學習。

(中國時報)