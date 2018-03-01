資金補助多 吸引生科、農機

2018年03月01日 01:17 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

陸方惠台措施，台資農企業可與大陸農企業享有同等政策支持，學界分析，資金技術密集的生科、農業設備產業將受惠，在台備受環保壓力的養豬業，也可能趁利多西進，對台影響除了豬肉供應下滑外，資金外移也將使台灣農業難以升級。

中臺科技大學管理學院院長黃琮琪表示，6到8年前，就有一批台灣農企業看準大陸消費能力提升而前往投資，主要以資本密集的生物科技、物流業為主，經過一段時間競爭，有人生存下來、穩定成長，如今大陸提出的優惠措施，他們將是主要受惠對象。

黃琮琪指出，面對陸方優惠政策可能產生的磁吸效應，台灣方面應提出有效的大型農業投資計畫，扶植小農變成大農，提升在國際上的競爭力，以免周遭其他國家提出優惠措施後，資金都被吸引過去投資，導致台灣農業失去向上升級的機會。

陳李農改研究團隊執行長杜宇表示，農企業到大陸投資，最需要資金協助，如可比照當地農企業受到政府扶持，在資金周轉及購買農機得到補貼，會提升農企業擴大投資大陸的意願，甚至回頭購買台灣的水產養殖系統、植物工廠等高技術的農產設備，台灣生產這類農產設備的業者，可望因此受惠。

百賢農產公司董事長侯兆百指出，陸方提出的優惠多偏向資金面的補助，對台商確實有吸引力，只不過，赴陸投資更重要的是建立起物流系統，並打開通路，若缺乏物流業、通路商的人脈，其實很難直接切入市場，因此，對於已經在台灣穩定發展的農企業，是否因此外移，他持保留態度，若陸商優惠配套也把物流通路面扶持納入，將更有吸引力。

農委會副主委黃金城表示，過去台灣農企業西進，經常遇到產銷模式被當地其他業者複製，進而展開惡性競爭，真正能獲利的有限，此次優惠措施能產生多大吸金效果，尚在未定之天。

(中國時報)