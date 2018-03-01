資金補助多 吸引生科、農機

友善列印
中國時報
／台北報導

陸方惠台措施，台資農企業可與大陸農企業享有同等政策支持，學界分析，資金技術密集的生科、農業設備產業將受惠，在台備受環保壓力的養豬業，也可能趁利多西進，對台影響除了豬肉供應下滑外，資金外移也將使台灣農業難以升級。

中臺科技大學管理學院院長黃琮琪表示，6到8年前，就有一批台灣農企業看準大陸消費能力提升而前往投資，主要以資本密集的生物科技、物流業為主，經過一段時間競爭，有人生存下來、穩定成長，如今大陸提出的優惠措施，他們將是主要受惠對象。

黃琮琪指出，面對陸方優惠政策可能產生的磁吸效應，台灣方面應提出有效的大型農業投資計畫，扶植小農變成大農，提升在國際上的競爭力，以免周遭其他國家提出優惠措施後，資金都被吸引過去投資，導致台灣農業失去向上升級的機會。

陳李農改研究團隊執行長杜宇表示，農企業到大陸投資，最需要資金協助，如可比照當地農企業受到政府扶持，在資金周轉及購買農機得到補貼，會提升農企業擴大投資大陸的意願，甚至回頭購買台灣的水產養殖系統、植物工廠等高技術的農產設備，台灣生產這類農產設備的業者，可望因此受惠。

百賢農產公司董事長侯兆百指出，陸方提出的優惠多偏向資金面的補助，對台商確實有吸引力，只不過，赴陸投資更重要的是建立起物流系統，並打開通路，若缺乏物流業、通路商的人脈，其實很難直接切入市場，因此，對於已經在台灣穩定發展的農企業，是否因此外移，他持保留態度，若陸商優惠配套也把物流通路面扶持納入，將更有吸引力。

農委會副主委黃金城表示，過去台灣農企業西進，經常遇到產銷模式被當地其他業者複製，進而展開惡性競爭，真正能獲利的有限，此次優惠措施能產生多大吸金效果，尚在未定之天。

(中國時報)

影視密切交流 舞台更寬廣 陸客來台團簽 3月恐減半

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。