優惠幅度之大 近年少見 杜紫宸：陸對台政策轉空台

2018年03月01日 01:17 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

國台辦送大紅包，向台商、台灣人才招手。前工研院知識經濟暨競爭力中心主任杜紫宸指出，這對以大陸當地為發展主體的企業來說，是一大利多，而對將核心價值留在台灣的上市櫃公司，卻有人才流失的隱憂。他強調，政府當前留才方案僅限縮在博士生等一小撮年輕人，根本是投錯藥！應恢復《產創條例》公布前的員工分紅制度，才能解決問題。

工總理事長許勝雄指出，大陸新出爐的惠台政策，就是強化在地生產，提升產業價值鏈，以貿易起家的台灣，唯有改變舊思維，主政者拿出魄力「重商」，突破過去一些莫名民粹包袱，在乎產業發展，才會有創新作為，突破困境。

杜紫宸強調，人才與企業發展息息相關，過去1、20年來，各國都向台灣人才招手，像是早期的微軟、惠普等，後來的Google、臉書來台發展、設研發中心，就是希望訓練一批人，未來到大陸為其打江山。

杜紫宸分析，大陸其實近來一連串出台的人才政策，在在向國際人才招手，如協助家屬就業、接受教育、購屋等，其要用全球人才的政策方向十分明確，不只針對台灣。

「台灣政府在留才上也做了一些事，但事倍功半！」杜紫宸說，其盲點是經濟發展所需的主要人才，並非剛畢業的博士生、年輕人，而是有經驗、工作一段時間的研發、國際、管理等中高階人才，但政府現在只裁培剛畢業的年輕人，而這些人未來發現舞台在大陸，留在台灣沒什麼發展，成材後還是會離開。

杜紫宸直言，國台辦這政策對台商轉型、民眾就業的影響力度挺大，預期這「懷柔」招式，將會給蔡政府帶來很大的壓力。依其解讀，大陸對台政策，已經由「窮台」、「笨台」變成「空台」了。

(中國時報)