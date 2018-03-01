深化合作 提升授信、聯貸安全

2018年03月01日 01:17 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

國台辦就台灣金融業釋利多，其中公民營銀行特別看重兩岸徵信機構合作議題，一致認同有助提升授信、聯貸安全，但也擔心個資外洩，分寸拿捏還待兩岸協商。金管會主管指出，有關信用資訊合作涉及《個資法》，要審慎評估，但雙方可利用現行監理合作平台接洽協商。

國台辦提出台灣金融機構、商家可與中國銀聯及大陸非銀行支付機構合作，為台胞提供小額支付服務；徵信機構也可合作，為兩地人民、企業提供徵信服務。

立委曾銘宗指出，在小額支付等金融科技上，大陸快速壯大，連乞丐都有QR Code，台商已沒機會，但傳統金融、徵信等台灣仍具優勢，假設大陸能將台金融業納入國民待遇，如在設分行上適度鬆綁，台灣金融業將有更大發展空間。

聽到在台金融業取得相應資格從業人員，到對岸只須通過大陸法規相關考試，不用就專業部分應試即可執業，業者紛紛感到憂心；公股行庫主管說，在銀行界有一個老笑話，「一次兩岸高階主管談到薪資時，阿拉伯數字雖相同，但台灣業者領的是台幣，大陸是領人民幣」。曾銘宗也指出，大陸銀行的新進人員月薪比台灣高出1到1.5萬台幣，隨著大陸在10年內成為全球最大經濟體下，確有掏空金融人才疑慮。

金管會主委顧立雄指出，部分細節尚不清楚，會詳細評估，只要合法合規，相關業者有意西進，會就個案審議。金管會主管指出，為促進兩岸金融往來健全發展，希望兩岸金融監理平台運作能繼續，雙方首長持續見面溝通金融議題，交換監理經驗及市場訊息。至於陸方提到有關銀行聯貸及與銀聯合作機制，現已在進行，且陸方公告機制還不十分清楚，還須再瞭解。

(中國時報)