開放經費申請 向年輕學者示好

台籍青年教師在湖北經濟學院給學生上課。（新華社資料照片）

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中國時報
／台北報導

對於大陸教育惠台政策，國內大學校長表示，這些措施是跳過官方直接向台灣年輕人示好，可能造成台灣高教版圖變動，政府要妥善因應。教育部則說，已加碼高教經費，並提出各種方案照顧年輕學者，台灣還是有優勢。

教育惠台政策包括在大陸大學工作的台灣人，不必再和陸籍教師共同掛名即可申請國家社科基金各個項目，且開放讓台灣的大學可在大陸設立獨立法人，可與大陸大學同等待遇。

實踐大學校長陳振貴表示，兩岸官方陷入僵局，大陸就藉由民間交流，來達到他們想要的目的。譬如，現在愈來愈多台灣年輕學者到大陸大學任教，如果未來他們申請研究經費的標準跟陸籍教師一樣，那會有很大吸引力，造成更多台灣人才外流大陸。

陳振貴說，大陸這次的惠台政策似乎要開放讓台灣的大學到大陸設置獨立法人，這是非常重大的突破。如果台灣的大學可到大陸設置學校法人，同時可收大陸人、台灣人及世界各國的學生，那將對台灣高教有重大影響。

龍華科大校長葛自祥說，龍華曾經要和大陸東莞一所大學及當地一家企業共同成立公司（法人），將一些專利商品化，龍華出技術，對方負責資金，進軍大陸及台灣市場。不過龍華去年將這項計畫向教育部、經濟部投審會提出申請時，並未獲准。如果兩岸在設置法人的規定鬆綁，他們這項計畫就能實行。

對於大陸向台灣高教及年輕學者招手，教育部次長蔡清華表示，加碼高教經費，提高大學教師薪水，年輕學者也有機會爭取高薪及負責研究計畫。至於要不要開放大陸的大學到台灣設置法人機構，教育部要跟陸委會討論。

(中國時報)

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