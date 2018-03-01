侯友宜閃辭 競逐新北百里侯

2018年03月01日 01:17 中國時報 葉德正 、吳岳修／新北報導 、吳岳修／新北報導

當年侯友宜在陳進興挾持南非武官案中，把獲釋嬰兒抱出官邸的畫面，令人印象深刻。（本報資料照片）

侯友宜在臉書PO文說：「我今天要告訴所有關心我的朋友，是的，我決定參選新北市長。」（摘自侯友宜臉書）

「是的，我決定參選新北市長。」新北市副市長侯友宜2月28日下午到市府記者室拜年突然宣布「我已經辭職了」，拋下震撼彈後快閃離去，接著臉書正式宣布辭職參選新北市長，並將於今天上午召開說明會，侯友宜提到，擔任副市長7年來學習很多，可以為這城市做得更多，能為台灣這塊土地繼續打拚，這是人生第一場選戰，他責無旁貸、全力以赴，「這份心情，從我當警察的第一天開始，從沒變過！」

為何而戰 讓市民過更好

藍營新北市長初選周錫瑋、侯友宜兩強相爭，周錫瑋宣布參選以來多次質疑侯「挾行政資源輔選」，更批評國民黨全民調初選制度是個笑話，前議員金介壽更刊登廣告挑明侯「藍皮綠骨」；侯礙於行政副首長身分，面對媒體詢問只能以「做好市政」跳針回應。

我辭職了 透過臉書宣布

侯友宜28日跑完市政行程後，下午3時20分許步入新北市府記者室，先逐一向在場媒體記者寒喧拜晚年，滿臉笑容看不出任何異狀。

侯準備走出記者室前突然轉頭宣布：「我辭職了！」接著快閃回到18樓辦公室，接著幕僚以開會為由婉拒媒體進入，到了下午3時30分，侯透過臉書正式公布辭職、決定參選新北市長。

初心不變 續為台灣打拚

侯友宜事後在電訪中表示，擔任新北市副市長7年來學習很多，他認為可以為這城市做的更多，能為台灣這塊土地繼續打拚，他已找了一群年輕朋友組成團隊，將在1日舉行記者會，說明未來動向。

國民黨新北市長初選將於3月2日公告，5到7日領表登記，8日資格審查，13日前協調後續政策發表、民調流程，預計25日宣布人選。

新北市府發言人張其強表示，侯副市長已向朱市長請辭，准辭時間尊重市長決定，侯1日請假並自費租場地，至於接任人選，朱市長會再向大家宣布。

(中國時報)