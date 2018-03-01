人物側寫－洗刷綠骨 要選就披國民黨戰袍

新北市副市長侯友宜決定參選新北市長。（翻攝自侯友宜臉書）

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中國時報

「我不只是代表警察，更是要代表國民黨參選，拿下新北市！」2004年319的2顆子彈改變總統大選結果，這是藍軍的痛，侯友宜費盡心力追出真相，卻陷入不信者恆不信的局面，政黨輪替後，他被迫卸下警政署長，甚至提早離開警界。他曾向友人透露，要選，就是要代表國民黨。無非是要洗刷「藍皮綠骨」的冤屈。

對藍軍而言，2004年兩顆子彈是難以抹滅的傷痛，但對時任刑事局長的侯友宜而言，更何嘗不是內心的煎熬。他多次召開記者會宣示，證據走到那就辦到那，那管得到這麼多政治上的「眉角」？

但2顆子彈改變選舉結果，那怕他說破了嘴，出示再多證據，甚至找鑑識專家李昌鈺出馬強化。但「藍軍叛徒」、「藍皮綠骨」等烙印揮之不去。

2008年政黨輪替，侯友宜卸任署長，原本連警大校長的位子都沒有，外界認為都是319事件造成的。

2010年，朱立倫延攬他當副市長後，他大刀闊斧拆除重大公安違建，板橋過去知名的摸摸茶，也受不了連日查抄後紛紛關門，自此消失無蹤。

新北市校長營養午餐弊案發生時，侯友宜第一時間要求比照警務人員「調查階段涉案校長全部停職」，這與教育局內規「起訴才停職」不同，一度引起反彈，卻獲得輿論大力支持。

而後復興航空墜機案，搶救機具受阻於水門之外，他一通電話霸氣下令拆除水門，被稱為「霸氣猩爺」；八仙塵爆事件，他親上火線下令八仙樂園關門，更公開批評萬海集團必須負起賠償全責，別想八仙過海。

不同於傳統政治人物的瞻前顧後，侯友宜為民發聲的鐵漢印象深植人心，就這樣一步一腳印，凝聚高人氣，在國民黨總統敗選，人氣低迷之際，反成一枝獨秀的政治明星。

不藍、不綠，一直是侯友宜的口頭禪，他自認一輩子認真做事，跟藍綠無關，也是忠貞國民黨員，非常在意「藍皮綠骨」批評，這回他決定辭職投入國民黨初選，不僅回報昔日朱立倫知遇之恩，也有從那跌倒、要從那裡爬起之勢，這就是「三八兄弟」侯友宜的真性情！

(中國時報)

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