新聞分析－成敗牽動國民黨轉型

2018年03月01日 01:17 中國時報 周毓翔

侯友宜在新北市選戰中，即使尚未宣布參選，民調一直領先，但是一路走來，黨內同志一直對他有「是藍是綠」的質疑，也因此，侯友宜在今年底的勝敗將牽動國民黨未來的變化，一個黨齡尚淺、並非政治世家出身的人，能不能在百年大黨內取得地位？

侯友宜雖早在1975年就加入國民黨，後因任警職而成了失聯黨員。在2004年，他在刑事局長任內偵辦319槍擊案，後來在2006年，陳水扁總統拔擢他為警政署長。這兩件事，一直令部份藍營支持者將他歸類為「扁系人馬」。

2010年朱立倫當選新北市長，將他延攬入小內閣當副市長，在2013年重新入國民黨，但藍營基層仍然對侯友宜不全然信任，「是藍是綠」成了一路跟著他的標籤。

地方上朱立倫有意栽培侯友宜接班的傳聞不斷，平時的大行程，朱立倫自己跑，中小行程，由侯友宜代勞，是兩人間的默契。侯在這8年來累積了厚實的基層實力，嚴格來說，新北市並非藍大於綠的選區，侯友宜能在多項民調中大贏民進黨的政治明星，其實是藍綠通吃的結果。

新北市是全國最多人口的縣市，是藍綠必爭之地，誰能代表國民黨選上新北市長，在黨內勢必擁有領導地位。但這也是藍營內部心裡的矛盾，一個摸不清是藍或綠的人，黨齡尚淺，在新北市贏得戰功，在黨內有了地位，黨齡數10年的人，心裡一定五味雜陳。

然而對新北市選民來說，侯友宜「是藍是綠」並非第一考量，重點是他在地方勤跑近8年，受到肯定，或許正因為如此，侯與柯文哲一樣，被歸類為「不藍不綠」，更能讓中間選民接受，選民明顯已經厭倦傳統的政治明星，需要不同形象的人出現。

侯友宜如果在年底真勝出，不只是顛覆傳統上國民黨參選人「學歷好、家世好、與黨淵源深」等形象，也顛覆了傳統國民黨員對選舉的想像，組織動員、以老為大的文化將被打破，若能因此塑造出「能者達之」的政黨文化，對國民黨而言，反而是好事。

(中國時報)