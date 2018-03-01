新聞分析－成敗牽動國民黨轉型

友善列印
中國時報

侯友宜在新北市選戰中，即使尚未宣布參選，民調一直領先，但是一路走來，黨內同志一直對他有「是藍是綠」的質疑，也因此，侯友宜在今年底的勝敗將牽動國民黨未來的變化，一個黨齡尚淺、並非政治世家出身的人，能不能在百年大黨內取得地位？

侯友宜雖早在1975年就加入國民黨，後因任警職而成了失聯黨員。在2004年，他在刑事局長任內偵辦319槍擊案，後來在2006年，陳水扁總統拔擢他為警政署長。這兩件事，一直令部份藍營支持者將他歸類為「扁系人馬」。

2010年朱立倫當選新北市長，將他延攬入小內閣當副市長，在2013年重新入國民黨，但藍營基層仍然對侯友宜不全然信任，「是藍是綠」成了一路跟著他的標籤。

地方上朱立倫有意栽培侯友宜接班的傳聞不斷，平時的大行程，朱立倫自己跑，中小行程，由侯友宜代勞，是兩人間的默契。侯在這8年來累積了厚實的基層實力，嚴格來說，新北市並非藍大於綠的選區，侯友宜能在多項民調中大贏民進黨的政治明星，其實是藍綠通吃的結果。

新北市是全國最多人口的縣市，是藍綠必爭之地，誰能代表國民黨選上新北市長，在黨內勢必擁有領導地位。但這也是藍營內部心裡的矛盾，一個摸不清是藍或綠的人，黨齡尚淺，在新北市贏得戰功，在黨內有了地位，黨齡數10年的人，心裡一定五味雜陳。

然而對新北市選民來說，侯友宜「是藍是綠」並非第一考量，重點是他在地方勤跑近8年，受到肯定，或許正因為如此，侯與柯文哲一樣，被歸類為「不藍不綠」，更能讓中間選民接受，選民明顯已經厭倦傳統的政治明星，需要不同形象的人出現。

侯友宜如果在年底真勝出，不只是顛覆傳統上國民黨參選人「學歷好、家世好、與黨淵源深」等形象，也顛覆了傳統國民黨員對選舉的想像，組織動員、以老為大的文化將被打破，若能因此塑造出「能者達之」的政黨文化，對國民黨而言，反而是好事。

(中國時報)

人物側寫－洗刷綠骨 要選就披國… 侯「喊聲」 周錫瑋樂見 民進黨靜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。