侯「喊聲」 周錫瑋樂見 民進黨靜觀其變

侯友宜與周錫瑋昨天在中和區妙清講堂參加新春團拜，2人照面時，先是雙手合十，隨後侯伸手欲與周握手致意，周停頓須臾後才伸手，場面有些尷尬。（文：王揚傑 圖：王揚傑翻攝）

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中國時報
／綜合報導

「終於啊！」國民黨內初選參選人周錫瑋表示，非常開心等到侯友宜出來，他將正式邀請侯就新北市的未來，進行公開討論與辯論。綠營立委吳秉叡則說，周錫瑋一直批評侯以行政資源在參加初選，這樣至少可以杜絕這樣的批評。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，侯友宜辭官參選，由此可見其決心。國民黨組發會主委李哲華說，國民黨現在能做的，就是先推出好的人選出來，目前也在密切觀察「民進黨的王爺們能不能出巡。」

李哲華表示，新北市長黨內初選在明天公告後，將進行領表等作業，並舉辦電視政見會，讓參選人闡述理念，最快3月25日可確定人選。

李哲華指出，除侯友宜及周錫瑋確定要選外，前新北市議員金介壽也說過要選，黨部都會依照程序，公平公正公開地完成初選。

周錫瑋則表示，他過去一直在行政資源、黨部甚至是媒體的壓力下，非常辛苦，在侯友宜表態後，希望能由黨中央主辦民調，也希望有1個月舉行初選活動。

在綠營方面，民進黨發言人鄭朝方對侯友宜表態參選，僅說尊重。民進黨新北市黨部執行長李建興則說，侯友宜辭職是預料中，挾行政資源選舉，本來就給人不好的觀感，民進黨會依照既有步調，3月中會開始徵詢，預計3月底到4月就會找到適合人選，迎戰對手，也希望黨中央加快腳步決定。

民進黨團幹事長何欣純說，選戰變化莫測，目前只能觀察對手陣營狀況，隨時調整策略；周錫瑋動作積極，現在侯友宜也「喊聲」，就看國民黨內部如何整合，隨著情勢變化調整自己的節奏及戰略，「我們靜觀其變」。

(中國時報)

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