柯P兩岸一家親 逾半給掌聲

台北市長柯文哲「兩岸一家親」主張獲得逾半數民眾認同。圖為2017雙城論壇，柯文哲（左）與上海市長應勇（右）熱絡互動。（中新社資料照片）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲「兩岸一家親」言論遭綠營批評，不過台灣民意基金會昨天公布民調，有10.6％台北人「非常贊同」柯P「兩岸一家親」的說法，40.1％還算贊同，總計獲得逾半數認同，且取得跨年齡層及跨省籍的多數支持。

基金會董事長游盈隆表示，這顯示在台北市20歲以上成年人中，有過半數的人贊同柯文哲在兩岸上的主張，不贊同者有3成3。

以省籍來看，「兩岸一家親」也獲得跨族群選民的支持，尤其是外省籍選民，有高達6成2表示贊同。

選擇正確意識形態

游盈隆認為，在「天龍國」選民眼中的柯文哲，是一個意識形態立場正確的人，他在涉及中國、兩岸、兩蔣或228等重大歷史事件的言論，聽在多數台北市民耳中「有如天籟一般」，這充分證明在政治支持或選舉支持的爭取上，意識形態比公共政策重要。柯文哲在台北市選擇了意識形態「正確」的一邊，有助於他穩固高民意支持度和確保連任。

此次調查委託山水民意公司進行，訪問期間在2月24日及25日兩天，有效樣本1070人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負3個百分點。

針對台灣民意基金會公布民調，超過5成民眾贊成柯文哲「兩岸一家親」的說法，而泛藍民眾對於此說法的支持度更是超過7成。柯文哲28日雖然對此未置一詞，但他曾說過，自己從頭至尾都是這個務實態度。

柯曾表態堅持務實

北市府發言人劉奕霆表示，市長在兩岸議題上，多次提出「兩岸一家親」說法，因為這總比「一家仇」好，去年在雙城論壇時，也在原本「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作」等4個互相上，多加了第5項「互相諒解」；而且如果不溝通、不接觸，台灣自己的軟實力也無法發揮。

至於超過半數民眾對此說法表示贊同，劉奕霆則說，不對外部單一民調回應。

(中國時報)

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