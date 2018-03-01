民選北市長政績 扁拿第一

陳水扁。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

歷任台北市長誰的的施政表現最好？台灣民意基金會昨天公布民調顯示，在20歲以上的台北市民眼中，陳水扁排第1，領先第2的馬英九17個百分點，現任且頗受肯定的柯文哲僅排名第3，郝龍斌則敬陪末座。

台北市自1994年以來共有4位民選市長，陳水扁、馬英九、郝龍斌和柯文哲，台灣民意基金會就「誰的施政表現最好？」，進行民調，結果顯示，有37.15％認為是陳水扁，20.2％認為馬英九，19.4％認為柯文哲，13.4％說是郝龍斌，另有5.3％民眾表示「很難說」，4.7％民眾不知道或拒答。

游盈隆表示，進一步交叉分析，在年齡層方面，25歲以上台北市民一致認為陳水扁是4位民選市長中，施政表現最好，而且年齡越大，肯定的比例也越大；柯文哲則在24歲以下年輕人中獨占鰲頭，獲得4成4肯定；若不分教育程度，台北市民認為陳水扁的施政表現最好。

在政黨認同方面，民進黨認同者有6成8認為陳水扁最好，1成8認為柯文哲最好，馬英九和郝龍斌則各獲5％的支持；中性選民3成3認為陳水扁最好，2成4推崇柯文哲，1成5肯定馬英九，1成1肯定郝龍斌；國民黨認同者有4成4認為馬英九最好，2成6認為郝龍斌最好，1成4認為柯文哲最好，僅1成認為陳水扁最好。

(中國時報)

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