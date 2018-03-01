蔡批湮滅檔案 必負法律責任

2018年03月01日 01:17 中國時報 崔慈悌 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

昨天是228事件71周年，蔡英文總統致詞時指出，促轉會將在近期掛牌運作，期許促轉會盡全力清查政治檔案，讓檔案重見天日，讓歷史自己說話，「不只是國家檔案的徵集、整理和開放，政黨以及附隨組織的檔案，也關係到過去威權時代的運作，期許促轉會盡全力去蒐集。」

昨天午後，台北市雨正大，中樞在228和平紀念公園舉行228紀念儀式，蔡英文、行政院長賴清德與台北市長柯文哲等人頂著大雨出席。蔡英文頒發回復名譽證書予高齡91歲的受難者謝一誠，以及楊阿壽、劉戊成、梁阿標等3名受難者的家屬，並向228受難英靈獻花致意。

找到千餘228受難者

蔡英文昨在致詞時表示，過去1年，在國家檔案局、中研院和228基金會的努力下，從政府檔案中，找到千餘位可能的受難者。接下來，會主動逐一調查比對，給予最大的澄清，與歷史真相，「該給予賠償的及該回復的名譽，政府都會用最大的誠意，盡全力去做」。

盡力賠償 回復名譽

蔡英文要求，即將成立的促轉會須在最短的時間內，組成國家轉型正義報告撰寫團隊，以專書或是專章的形式，將228事件的真相和責任歸屬，清清楚楚地交代。

蔡英文並提到，政黨及附隨組織的檔案關係到過去威權時代的運作，促轉會須盡全力蒐集，「那些被認定是政黨附隨組織的檔案，如果被有心人士刻意湮滅，必須負起法律責任」。

對於過去威權時期的司法判決，如果經過調查有不公之處，她要求，須為受難者建立平反的機制，對威權時期的加害體系也要進行制度性地檢討，並提出總結建議，「這是真相調查報告的存在目的」，期待透過轉型正義，讓台灣蛻變成一個更自由、更民主、更有人權的國家。

檢討威權加害體系

蔡英文也以韓國電影「我只是個計程車司機」為例，要求文化部透過政策，鼓勵更多以轉型正義為題材的創作。

賴清德則在致詞時承諾，盡速將促轉會委員名單送至立法院行使同意權，充分授權促轉會權限，也會大力支持「二二八事件紀念基金會」及「國家人權博物館」所需經費，進一步具體回應社會的要求，使歷史真相早日水落石出。

(中國時報)