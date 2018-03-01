慈湖陵寢遭潑漆 6人涉毀損

2018年03月01日 01:17 中國時報 賴佑維 、 周毓翔 、 呂昭隆 、 甘嘉雯 、 張潼 ／綜合報導 ／綜合報導

先總統蔣中正慈湖陵寢昨日遭人闖入正廳，並朝棺柩、遺像潑灑紅漆、拉白布條抗議後離去，事後自由台灣黨、蠻番島嶼社等獨派團體召開記者會坦承所為。警方表示，6民眾潑灑紅漆涉及毀損罪嫌，將請涉案團體到案說明，軍方也譴責此非理性行為。

2月28日10時13分，慈湖陵寢正廳約18人闖入，並朝棺柩、蔣公遺像潑灑紅漆、拉白布條。當時在場管理人員試圖制止未果。闖入者甚至拉起寫有「去除支那威權、創建台灣共和」字樣的白布條，眾人高呼口號，與白布條合影後，揚長離去。

國防部後備指揮部政戰主任簡士偉表示，衛哨勤務已努力制止並攔阻民眾行為，但未成功，未來會檢討改進，但也嚴正譴責非理性的行為。

陵寢被潑漆，「蔣公銅像」去留再成話題，台灣民意基金會昨天發布的民調中，有6成8的台北市成年人贊成柯文哲「不移除蔣公銅像」的作法，在潑漆事件後，台北市長柯文哲更直言，大家可以彼此互看不順眼，但是儘量不要動手動腳、動刀動槍，要罵也是一個程度就好，太激烈的動作都不好。

蔣家後代、藍委蔣萬安在看過影帶後表示，如此激烈、逾越法律的行為，所表達的訴求，將無法得到台灣社會的認同；這樣的行為只會加深對立，無助台灣社會和解。

國民黨主席吳敦義表示，蔣中正對國家的功勞，遠大於228要負的責任；現在有人動輒打斷、割毀蔣公銅像，還去陵寢潑漆，這些舉措不利社會和諧團結，希望類似事件，不要再發生。

國民黨文傳會主委李明賢痛批，過去這些犯罪分子還只是針對各地蔣公銅像的潑漆、破壞而已，但這次卻對陵寢靈柩潑灑紅漆，這是嚴重的惡意侮辱行為，民進黨政府絕對不能等閒視之，如果持續放縱此類惡意行為，未來社會對立、衝突將無所不在。

對於抗議者要求廢除兩蔣文化園區，桃園市長鄭文燦表示，兩蔣文化園區是前副總統呂秀蓮在桃園縣長任內設置，就是為了卸除個人威權崇拜，是基於歷史文化及觀光價值。

馬前總統辦公室發言人徐巧芯表示，前總統馬英九對228事件一貫的態度就是面對歷史，就事論事，是非分明；少數特定人士對先總統蔣公棺柩的潑漆、砍銅像等非理性行為，只會造成仇恨，無助於社會的對話與和解，這種損人不利己的行為，應停止。

(中國時報)