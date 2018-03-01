陸客來台團簽 3月恐減半

2018年03月01日 01:17 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

觀光局最新統計，今年1月來台觀光比去年同期增加4萬7495人次，成長5.76％；但港澳及陸客分別下滑5％、14.49％。2月因農曆春節，來台旅次可能有成長，但傳陸方規定今日起來台團簽減半，旅行業者預估，3月陸客團將比2月再減30％，每天將只剩下2000人次。

觀光局表示，去年1月適逢農曆春節，陸客來台較多，而今年春節時間在2月，相較之下，少了14.49％，但2月陸客人數至少比1月成長3成。不過旅行業者吐嘈說，自由行旅客成長，主要是因為團體簽證取得不易，團客改申請自由行簽證，再來台以團體旅遊，並非觀光局推動陸客來台自由行有成效。

旅行社業者連郁卿指出，台灣觀光收入減少，新南向又補不上，陸委會主委由陳明通接任，希望能有所作為，讓陸客觀光人次可以增加。

外傳大陸要求，過年後即停止3月陸客赴台旅遊團簽，且4月到9月配額再砍半，每月只有31萬1000個團客名額；另外因台灣年底選舉，今年10月到12月將停止團簽赴台旅遊，但自由行個簽不受限制。

台北市旅行同業公會副理事長柯牧洲表示，以移民署前天1900人申請量，與過年前平均團體每天4500人申請量相比，可應證3月陸團停止出團；接下來4至9月的團體是否會減半，3月中可見真章。

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁則說，先前1個月有100多團，現在最多7、80團，陸客團簽證今天送，後天就會通過，跟以前等不到簽證，真是差很大，預計3月來台陸客團將比2月少3成。

台灣國際觀光救援服務協會許高慶指出，去年陸團團客約減6成，3月又有節縮措施，唯有自由行衝擊較小，目前還有6成，約有6000人左右，市場未來可能會再回溫到7成。

(中國時報)