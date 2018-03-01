陸客來台團簽 3月恐減半

陸客來台人數自去年新政府上任，衰退約5成左右，3月1日起來台團簽將「再減半」，中華民國旅行公會全聯會證實，過年後首日開工送件僅966人，創單日新低。圖為陸客到國父紀念館旅遊的情形。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

觀光局最新統計，今年1月來台觀光比去年同期增加4萬7495人次，成長5.76％；但港澳及陸客分別下滑5％、14.49％。2月因農曆春節，來台旅次可能有成長，但傳陸方規定今日起來台團簽減半，旅行業者預估，3月陸客團將比2月再減30％，每天將只剩下2000人次。

觀光局表示，去年1月適逢農曆春節，陸客來台較多，而今年春節時間在2月，相較之下，少了14.49％，但2月陸客人數至少比1月成長3成。不過旅行業者吐嘈說，自由行旅客成長，主要是因為團體簽證取得不易，團客改申請自由行簽證，再來台以團體旅遊，並非觀光局推動陸客來台自由行有成效。

旅行社業者連郁卿指出，台灣觀光收入減少，新南向又補不上，陸委會主委由陳明通接任，希望能有所作為，讓陸客觀光人次可以增加。

外傳大陸要求，過年後即停止3月陸客赴台旅遊團簽，且4月到9月配額再砍半，每月只有31萬1000個團客名額；另外因台灣年底選舉，今年10月到12月將停止團簽赴台旅遊，但自由行個簽不受限制。

台北市旅行同業公會副理事長柯牧洲表示，以移民署前天1900人申請量，與過年前平均團體每天4500人申請量相比，可應證3月陸團停止出團；接下來4至9月的團體是否會減半，3月中可見真章。

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁則說，先前1個月有100多團，現在最多7、80團，陸客團簽證今天送，後天就會通過，跟以前等不到簽證，真是差很大，預計3月來台陸客團將比2月少3成。

台灣國際觀光救援服務協會許高慶指出，去年陸團團客約減6成，3月又有節縮措施，唯有自由行衝擊較小，目前還有6成，約有6000人左右，市場未來可能會再回溫到7成。

(中國時報)

資金補助多 吸引生科、農機 國台辦籲回到92共識

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。