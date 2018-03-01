有錢買嘸 消基會電話遭打爆

2018年03月01日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

量販、超市衛生紙優惠表

國際紙漿價揚，衛生紙恐漲10％至30％，民眾紛紛赴賣場搶購，把貨架掃空，掀起「衛生紙之亂」。消基會表示，近日民眾發覺衛生紙標價已悄悄漲20％，甚至有錢也買不到衛生紙，群情激憤，打爆消基會電話，籲政府輔導業者緩漲，降低民眾恐慌。

消基會指出，光是上月26日和27日這兩天，消基會就收到近百通的消費者電話，除了表達買不到衛生紙的氣憤外，更反映有部分衛生紙已悄悄上漲20％，不如部分業者所稱10年未漲價，還有消費者說自己並非為了囤貨，只是近日家中衛生紙剛好用完，無奈跑了近10家超市或藥妝店都撲空，就算有錢也買不到衛生紙，感到非常恐慌。

籲政府出面緩漲

消基會董事長游開雄指出，昨日適逢假日，民眾投訴資料放在辦公室中，暫無法提供是何款衛生紙已漲價20％，不過，消基會26日和27日發動北中南區志工赴賣場調查衛生紙的販售狀況，發現貨架上大多空空如也，「衛生紙之亂」經過這幾天的發酵，不論公平會或消保處，政府仍毫無對策，無法止息消費者的無奈。

輔導再生衛生紙

消基會表示，公平會應嚴加查處業者的聯合行為，速辦速結，以壓制漲價之風，必要時，也應動員調查處追查囤貨情事，突破不肖業者作為，還市場清靜；而且衛生紙是民生必需品，不應仗著自由經濟思維隨業者起舞，呼籲政府引導業者緩慢調整售價，避免消費者恐慌，並輔導業界生產衛生安全的再生衛生紙，以符合綠色消費風潮。

消基會指出，業界也勿以假消息行囤貨之實，再藉漲價，以圖私利，大紙廠同時要打開產能全力量產，並擴大鋪貨，以因應短暫的衛生紙缺貨，降低民眾恐慌，四大超市、四大超商及藥妝店，則應宣示無調整計畫，以領頭羊之姿，平抑漲風。

消基會表示，囤積的衛生紙可能因為潮溼環境而發霉，使用上有致病疑慮，呼籲消費者暫時不要到超市搶購衛生紙。

(中國時報)