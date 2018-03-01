賣場優惠不斷 別再搶買了

2018年03月01日 04:10 中國時報 郭家崴 ／台北報導 ／台北報導

衛生紙喊漲引發民眾瘋搶，自上月23日爆發至昨（28日）228假期，搶購熱度已較退燒。為了讓多數民眾能買到衛生紙，好市多、家樂福皆註明限購2串，昨逛街人潮較多的大店雖仍有人搶購，但不至於貨架全空；且家樂福、全聯等超市、賣場至月底前都還有買一送一等優惠，消費者無須過度擔心。

農曆春節後掀起「衛生紙之亂」，許多家庭主婦怕買不到衛生紙，紛紛加入搶購熱潮，但台灣氣候潮溼，買了太多衛生紙囤積，容易發霉潮溼，使用時反而不衛生。多家賣場主管表示，即日起至3月底都有促銷活動，民眾不必囤積衛生紙。

家樂福公關經理林夢紹昨表示，年後通常會以民生必需品為促銷主力，像是衛生紙、洗衣精、生鮮等消耗品，尤其是衛生紙在過年期間用量較大，一定會有促銷活動。除了6日前衛生紙有68折起優惠，7日至20日還有20多款商品買一送一起，且20日之後還會有新的促銷商品，但優惠內容還未確定。

全聯去年已訂好年後衛生紙促銷，3月8日前有買一送一、單袋特價或2袋特價等優惠；9日起還會有衛生紙促銷約2、3周，優惠內容尚未公布，全聯表示不會做領先調漲價格的通路，且會持續提供優惠價格給消費者。

愛買表示會自行吸收成本，3月13日前衛生紙促銷檔期也照常，150款衛生紙有單筆滿250元現折30元，最高可現折150元。

(中國時報)