小型長照機構 憂紙尿布也漲

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中國時報
／台北報導

「衛生紙之亂」的野火是否燒到長照機構？大型機構向工廠進貨沒問題，50床以下小型機構就有買不到的壓力，目前長照機構更擔心衛生紙上漲帶來的「蝴蝶效應」，帶動各項民生物資漲價，半年後機構就會調漲服務費！台灣醫療品質促進聯盟會今天將拜會衛福部等主管機關，反映搶買現象對長照機構的困擾。

國內大型安養機構或長照中心使用的衛生紙、紙尿褲大都是透過廠商與大盤商進貨，不會有貨源問題，價格也較便宜；台灣醫療品質促進聯盟會祕書長曾中龍表示，民眾搶買衛生紙可能對於50床以下小型長照機構會有影響。

職能治療師公會全國聯合會理事長張自強表示，政府應該率先處理小型機構的難題，例如要求賣場預留一些衛生紙，讓急迫需求者買得到，像是出示醫療相關證明就不用擔心買不到。

曾中龍指出，若是衛生紙上漲帶動紙尿褲、尿布等紙製品漲價，政府應正視漲價與特殊團體的密切關聯，在價格、供貨要有適當處理。

台灣長照發展協會全聯會理事長崔麟祥認為，如果是紙漿上漲帶起衛生紙漲價，將來可能牽動尿片上漲，會增加長照機構、家屬的負擔。

台北市社區銀髮族長照發展協會理事長吳第明指出，衛生紙只是長照眾多用品之一，最怕是各項民生用品齊漲，大約半年後，機構漲價的壓力就來了。

如果未來長照需求的物資紛紛上漲，機構就會轉嫁給使用者，吳第明說，機構還有能力吸收衛生紙漲價的成本，目前就先向廠商進貨多一點，若是未來各項東西都漲上來，就會調整長照服務的費用。

(中國時報)

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