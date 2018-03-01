高鐵離峰價96折 今起限會員

2018年03月01日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

又少了一個小確幸！台灣高鐵公司從2014年3月13日起，推出平日離峰時段標準車廂對號座票價96折，不過此優惠到昨天結束，從今天3月1日起，「高鐵會員TGo」會員才享有優惠。

台灣高鐵公司去年10月26日推出會員制，民眾可免費加入並享多項會員權益；目前會員人數有40多萬人。根據高鐵官網公告的平日離峰96折優惠班次，大多是上午9時30分至中午12時，及晚上10時以後發車的標準車廂對號座。高鐵平日離峰優惠原訂實施到去年12月28日，不過在立委要求下延到昨天，今起只優惠高鐵會員。

常搭高鐵南下的許姓民眾表示，日前已經加入高鐵會員，對自己來說沒有影響；陳姓民眾說，還沒加入會員，不過不常搭高鐵，會考慮要不要加入。

高鐵表示，凡是年滿18歲的民眾，憑身分證字號以及有效的電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」服務網站或者「台灣高鐵」的APP，就可申請加入會員。

除了平日離峰票價96折優惠外，還可享積點兌換車票，會員每消費20元累積1點，累積至500點以上，會員可選擇兌換全額車票、折抵半價車票或以500點折抵100元車票金額。

其他會員權益包括生日當天搭高鐵，贈送2倍紅利點數、列車上商品不定期優惠，例如3月31日前95折等，另台灣高鐵也陸續與其他商家合作會員專屬購物、租車優惠。

(中國時報)