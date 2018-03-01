高鐵離峰價96折 今起限會員

從今天起，加入高鐵會員，才能有平日離峰時段的折扣優惠。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

又少了一個小確幸！台灣高鐵公司從2014年3月13日起，推出平日離峰時段標準車廂對號座票價96折，不過此優惠到昨天結束，從今天3月1日起，「高鐵會員TGo」會員才享有優惠。

台灣高鐵公司去年10月26日推出會員制，民眾可免費加入並享多項會員權益；目前會員人數有40多萬人。根據高鐵官網公告的平日離峰96折優惠班次，大多是上午9時30分至中午12時，及晚上10時以後發車的標準車廂對號座。高鐵平日離峰優惠原訂實施到去年12月28日，不過在立委要求下延到昨天，今起只優惠高鐵會員。

常搭高鐵南下的許姓民眾表示，日前已經加入高鐵會員，對自己來說沒有影響；陳姓民眾說，還沒加入會員，不過不常搭高鐵，會考慮要不要加入。

高鐵表示，凡是年滿18歲的民眾，憑身分證字號以及有效的電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」服務網站或者「台灣高鐵」的APP，就可申請加入會員。

除了平日離峰票價96折優惠外，還可享積點兌換車票，會員每消費20元累積1點，累積至500點以上，會員可選擇兌換全額車票、折抵半價車票或以500點折抵100元車票金額。

其他會員權益包括生日當天搭高鐵，贈送2倍紅利點數、列車上商品不定期優惠，例如3月31日前95折等，另台灣高鐵也陸續與其他商家合作會員專屬購物、租車優惠。

(中國時報)

小型長照機構 憂紙尿布也漲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。