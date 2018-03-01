網路心理治療 拚本會期過關

2018年03月01日 01:17 中國時報 陳志祥 、 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

國外已經開放「人與AI人工智慧」對話的心理治療，國內開放網路心理治療的時機、環境與需求已臻成熟，衛福部開春第1炮將是規範「網路心理治療」，本周將進行最後意見收集，本（3）月規範出爐形成架構，期待本會期立院修法通過實施，預計影響全台超過1/10人口。

從修訂心理師法著手

衛福部心口司司長諶立中表示，開放網路心理治療台灣一定會開放，因為連對岸中國大陸已經開放、而且開放幅度很大，加上也可能有國外治療機構想要進軍台灣市場，行政院正在加緊籌畫。據了解，開放「網路心理治療」由政務委員唐鳳主導。專長資訊的唐鳳去年12月透過數位機器人直播，用遠端視訊參與瑞士日內瓦舉辦的第12屆聯合國「網際網路治理論壇」，突破台灣的外交困境，網路心理治療的相關技術性問題，應能駕輕就熟。

目前台灣已有部分機構遊走在灰色地帶，使用諮商、諮詢等不同名稱行治療之實，由於國內尚無相關規範、也無明文禁止，讓大家無所適從，徒增爭議與不便，為了國人治療的品質、安全考量，衛福部醫事司科長呂念慈指出，政府將會適度、逐步進行開放。

據了解，醫事司已經召開多次會議，聽取專家、業者建議，業界幾乎一致贊成開放，更多治療管道對有需求的民眾是好事，未來先從修訂心理師法著手，開放時也會有防弊的配套措施，可能是不開放初診或是開放偏鄉試行、治療處所規定等。

113保護專線維持服務

開放網路心理治療採行「投石問路」！呂念慈指出，心理治療比一般疾病治療更敏感，變化大、難掌握，如何規範、面向多大？一味要求醫療團體，他們會抱怨，大幅開放他們也怕風險，政府將會逐步開放，保留彈性看狀況再打開尺度。

目前坊間有數支心理諮商「專線」，讓有需要的民眾撥打求助，包括自殺防治的生命線1995、暴力通報的113保護專線。生命線1995辦公室主任陳萱佳表示，樂見網路心理治療的開放，讓民眾求助的管道更多元、更即時，但未來政府開放後，需考量到「救援」的部分，以1995為例，當接到自殺意圖明顯電話時，會立刻找出致電者位置，前往救援。

台灣世界展望會國內事工處處長林秀慧說，113保護專線為一個轉介的角色，當接到像是家庭暴力，老人、身障、兒少等保護問題、新移民的需求、婚姻關係等求助電話時，會立刻轉至相關負責單位，故網路心理治療開放後，113保護專線仍將維持既有服務。

(中國時報)